Autokauppa on vilkastunut korona-aikana huomattavasti. Varsinkin käytettyjen autojen kysyntä on lisääntynyt selvästi esimerkiksi Seinäjoella sijaitsevissa Rinta-Jouppi Oy:n kahdessa autoliikkeessä – Korona on suosinut yksityisautoilua, sillä julkinen liikenne ja matkustaminen on .