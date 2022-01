Ähtärin kaupunki on päättänyt ryhtyä maksamaan vauvabonusta.Tämän tammikuun aikana voivat perheenlisäystä vuonna 2021 saaneet ähtäriläisperheet hakea vauvabonusta, ja sitä on Ähtärissä nyt jaossa ensimmäistä kertaa – Määrä on 500 euroa syntyvää tai adoptoitua lasta kohti vuo.