"Se on tajunnan räjäyttävä kokemus" – Burleskitaiteilija Marleena Rinne sai harrastajateatterista kipinän, joka vie säkenöiden kohti haavetta

Burleskin suosio on kasvussa – näin arvioi Marleena Rinne, joka toimii Bothnia Burlesque ry:n puheenjohtajana. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasa, mutta osa hallituksen jäsenistä on Seinäjoelta ja jopa Oulusta saakka. Rinne on lähtöisin Seinäjoelta, mutta hän on asunut Vaasassa jo niin pitkään, että tuntee olevansa vaasalainen. Siinä välissä hän asui myös hyvän tovin Saksassa, ja videolla hän kertookin, miten Saksa liittyy nyt hänen haaveisiinsa.

Rinteen mukaan burleski-tapahtumat kiinnostavat yhtä lailla niin Seinäjoella kuin Vaasassa. Tapahtumia toteutetaan lajin harrastajien ja eri yhdistysten yhteisvoimin, kuten tämän viikonlopun tapahtuma Vaasan Ritzissä.

Onko burleski naisten juttu? Tämä videon alkupuolella esitetty hieman kärjistetty kysymys saa Rinteen naurahtamaan ja avaamaan burleskin maailmaa meille lukijoille ja katsojille. Rinne kertoo napakasti myös kolmesta ohjelmanumerostaan.