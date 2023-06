Ähtärin eläinpuisto ja Seppo Sahimäen kirjoitus

En voinut olla tarttumatta kynään ja nyt naputtelen koneelle tätä kirjoitusta luettuani kirjoituksesi 9.6 IP:ssä ja oikaista kirjoituksessasi olleita virheitä/ajatuksiasi.

Helpoin viisaushan on se jälkiviisaus. Itse olen muuttanut 1974 vanhempieni ja siskoni kanssa Ähtäriin ja koen olevani ähtäriläinen – vaikken ole täällä syntynytkään, vaan kuten passissani lukee, Kuortaneella. Jo kohta 50 vuotta olen seurannut ähtäriläisyyttä.

Paljon on ehtinyt tapahtua ja kaupunki tehnyt. Kuitenkin kunnan/kaupungin kaikki päätökset on käsitykseni tehty sen hetken tietojen/turvan varassa, ollen sitten Jaakkolan, Heikkilän, Tolosen tai Pienimäen toimiessa kaupunginjohtajana. Ei ole ollut – eikä nytkään – helppoa toimia kunnan/kaupunginvaltuutettuna.

Seppo, sinulle kyllä olen sanonut, että kun olet sanavalmis kirjoittamaan ajatuksiasi, niin ehdottomasti vaan lähtemään ehdokkaaksi. Sanonta, että ”helppoahan sen on huudella” pitänee edelleen paikkansa.

Näihin kirjoittamiisi virheisiin nyt muutama korjaus ja faktaa.

Pandojen tulon myötä Suomeen esimerkiksi vuodesta 2017 vuoteen 2021 vienti Kiinaan on kasvanut 27,5 % ollen koko ajanjaksolla noin 3,7 miljardia (3 681 miljoonaa) euroa tullin vienti- ja tuontitilastojen mukaan. En sano, että se on vain Ähtäriin tulleiden pandojen ansiota, vaan mielestäni sillä on ollut vaikutusta ja se on helpottanut suomalaisten yritysten vientiä Kiinaan. Kauppa on aina kahdenkeskistä kaupankäyntiä, joka syntyy tai ei synny. Kuten silloinen Kiinan suurlähettiläs Chen Li totesi, Suomessa on nyt kolme suurlähettilästä; kaksi hänen lisäkseen, Lumi ja Pyry Ähtärissä.

Se, että pandat eivät koskaan ole saavuttanut suosiota, on kyllä kaukaa ”haettu”, ensimmäisenä vuonna 2018 kävijämäärä oli peräti noin 280 000, eli Ähtärin Eläinpuiston kävijämäärä kasvoi noin 130 000. Se, että geopoliittinen tilanne maailmalla on nyt se mikä on, ei ole ähtäriläisten eikä pandojen syy.

Oman koulutukseni ja kokemukseni perusteella, uskallan kyseenalaistaa, että vihjaamasi miljoonien väärinkäytökset, sekä osakeyhtiölain rikkominen olisi noin kuin väität. En tunne tapauksia tarkkaan, mutta tiedän, että kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisöt ovat tunnettuja ja laadukkaita ja he katsovat kyllä tarkkaan, ennen kuin hyväksyvät vuosittaisen tilinpäätöksen.

Se, että tietyt tahot/henkilöt ovat toiminnallaan estäneet usean miljoonan avustusten saannin Ähtäriin ja ovat vielä lehtien palstoilla siitä kerskailleet, on mielestäni edesvastuutonta toimintaa Ähtäriä kohtaan. Nyt ne miljoonat on jaettu muualle. Esimerkiksi Jyväskylän lentokentän tukemiseen myönnettiin noin 17 miljoonaa euroa, jotta jotkut ovat päässeet lentäen Helsingistä kotiin.

Taitaisi tällä hetkellä olla tärkeämpää, että keskitettäisiin kaikki ähtäriläinen energia siihen, miten saataisiin poistettua orgaaninen hiili vesistöstä niin Ähtärissä ja muuallakin ja tämän myötä saataisiin ruskettuneet vedet kirkkaammaksi.

Pasi Poukka

Ähtäri