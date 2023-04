Älä pilaa nuoren tuomarin uraa

Kaikki tietävät tuomarit, muistavat heidän virheensä ja solvaavat heitä. Kun tuomari tekee mokan, häntä yleensä haukutaan.

Olen nuori erotuomari Salibandyliitossa, ja kirjoitan nyt kaikkien meidän puolesta.

Jos luulet, että me tuomarit mokailemme tahallamme, mutta me haluamme viheltää jokaisen tilanteen täysin oikein. Haaste on se, että tilanteisiin voi löytyä monia oikeita ratkaisuja.

Junioripeleissä on yleensä nuoria, alaikäisiä tuomareita. Kuulun tähän joukkoon, ja kaikki me siellä kentällä harjoittelemme. Muistakaa, että te näytätte esimerkkiä lapsille ja nuorille. Yhdessä voitte vaikuttaa siihen, haluaako nuori erotuomari enää jatkaa vai lopettaako hän. Täysin sama koskee myös pelaajia.