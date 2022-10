500 päivää ministerinä

Viikko sitten ylittyi 500 päivän raja eteläpohjalaisena ministerinä Suomen hallituksessa. Tämä on ollut ikimuistoista aikaa.

Ministeripöydilläni on ollut isoja asioita, joita on viety kohtuullisen onnistuneesti maaliin. Joissakin asioissa on täytynyt vähän pohjalaiseen tyyliin ryskätäkin, jotta tuloksia on saavutettu. Virheitäkin on toki tapahtunut niin kuin aina elämässä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöön tullessani koronatilanne oli pahasti päällä ja suomalainen kulttuuri- ja tapahtuma-ala oli vaikeuksissa. Ensitöikseni tehtäväni oli hoitaa taide- ja urheilukenttä sekä tapahtumat ulos koronarajoituksista.

Tiede- ja kulttuuriministerinä ajoin voimallisesti alueellista liikuntapaikkarakentamista. Isoimpana vääntönä oli miljoonien valtionosuuksien saaminen Kuortaneen uintivalmennuskeskukseen.

Oma iso kokonaisuus oli myös Veikkauksen kokonaisuudistus, jota vauhditin omalta osaltani eteenpäin. Jatkossa suomalainen tiede, kulttuuri ja urheilu ei ole suoraan riippuvainen veikkausvoittovaroista ja kytkentä rahapelaamiseen saadaan katkaistua.

Lisäksi pystyimme estämään myös isot leikkaukset tieteen, kulttuurin ja urheilun rahoitukseen.

Isoimpana asiana vajaan vuoden tiede- ja kulttuuriministerinä saimme vahvistettua alueellista korkeakoulutusta.

Ministerikaudellani myönnettiin 2 000 uutta korkeakoulutuksen aloituspaikkaa. Lisäksi myönnettiin kymmeniä uusia koulutusaloja ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Maa- ja metsätalousministeriössä viiden kuukauden aikana vauhti on kiihtynyt. On ollut paljon EU-asioita, kansainvälisiä tapahtumia ja neuvotteluita. Suomalaista metsää on puolustettu EU-pöydissä ja opetettu suomalaisen metsänhoidon perusteita EU-kollegoille.

Viiden kuukauden saldona on neljän ison kokonaisuuden loppuunsaattaminen. Isoimpana asiana Suomen maatalousohjelma, CAP-ohjelma, on saatu valmiiksi.

Lisäksi ruoan hinta ja ruokamarkkinan tilanne on puhuttanut paljon. Elintarvikemarkkinalakiin tulee nyt tiukennus, mikä on parannus tuottajalle suhteessa kauppaan.

Myös uusi eläinten hyvinvointilaki saadaan nyt maaliin. Se tulee turvaamaan kotieläintilojen tulevaisuutta, hyvinvointisäädöksiä parantaen.

Viimeisimpänä työnä olemme vieneet eläinpalkkioiden maksatusta eteenpäin. EU:n kokonaan rahoittamat lypsylehmä- ja nautapalkkiot muuttuivat tälle vuodelle merkittävästi.

Suomi joutui muuttamaan yhdeksi vuodeksi tukijärjestelmää EU:ssa tehtyjen säädöstulkintojen takia.

Uusi tukijärjestelmä on muuttanut tukiehtoja monimutkaisemmiksi ja se on uhannut totuttuja maksuaikatauluja merkittävästi. Ministeriön ja Ruokaviraston tiiviillä yhteistyöllä on kuitenkin nyt löydetty ratkaisu.

Kustannusten nousu koettelee maataloutta erittäin raskaasti. Maataloustuotannon häiriötön jatkuminen on yhteiskunnan kannalta välttämätöntä. Kaikilla toimilla on siten merkitystä.

Uskon, että esimerkiksi nyt saaduilla eläinpalkkioiden maksuosuuksien maksatuksilla voidaan helpottaa tilojen vaikeaa tilannetta.

Olen rutinoitunut kiertämään kentällä. Se on toimintatapani ollut aina, niin nuorisojärjestön puheenjohtajana, puolueen varapuheenjohtajana kuin myös eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Nyt myös ministerinä.

Minusta on poliitikkona erityisen tärkeää kuulla käytännön toimijoita ja muodostaa näin mahdollisimman kattava kuva asioista.

Työ jatkuu ja kentän ääntä haluan kuulla jatkossakin herkällä korvalla.

Antti Kurvinen

Maa- ja metsätalousministeri (kesk.) Kauhavalta