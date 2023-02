Aika laittaa koulutus kuntoon

Kokoomuksen koulutuspoliittinen ohjelma sekä eduskuntavaaliohjelma julkaistiin helmikuun alkupuolella. Koulutuspoliittinen ohjelma on kokoomuslainen näkemys koulutuspolitiikasta 2030-luvulle, eduskuntavaaliohjelmassa taas on tiivistetysti kokoomuksen tavoitteet sekä keinot koulutuksen suhteen.

Suomessa varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noin 60–80 %, alueellisia eroja on valtavasti. Etelä-Pohjanmaa on ollut tässä tilastossa peränpitäjiä. Meidän on saatava varhaiskasvatuksen osallistumisastetta korkeammaksi.

Kokoomus tavoittelee maksutonta varhaiskasvatusta sekä kaksivuotista esiopetusta. Tämä on yksi keinoista, joilla saamme oppimistulokset nousuun.

Erityisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille varhaiskasvatukseen osallistuminen on tärkeää, sillä se on paras tapa integroida heidät suomalaiseen yhteiskuntaan.

Pätevästä henkilöstöstä on pulaa, joten koulutusmääriä on lisättävä ja alan palkkatasoa on nostettava. Kokoomus haluaa pitää kiinni varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimuksista eikä laskea henkilöstön koulutustasoa, kuten tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen taannoin ehdotti.

Kokoomuksen koulutuspoliittinen ohjelma lähtee siitä, että esi- ja perusopetuksesta saadaan vahvempi alku koulupolulle. Kuten taloa rakentaessa niin koulutuksenkin kohdalla perusta on tärkeä. Ilman vahvaa perustaa yksilö on vaikeuksissa myöhemmin.

Tulevaisuudessa on keskityttävä perustaitojen -ja valmiuksien parantamiseen. Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on oltava riittävät perustaidot -ja valmiudet.

Kokoomus ehdottaa vuosiviikkotuntien lisäämistä kahdella tai kolmella tunnilla sekä pienryhmä- tai pienluokkaopetuksen turvaamista sitä kaipaaville. Inkluusio nykymuotoisilla ratkaisuilla ei ole ollut oikea tie suomalaiselle koulujärjestelmälle. Opettajien on saatava keskittyä olennaiseen työssään eli opettamiseen.

Kokoomus on erityisen huolestunut lukio-opiskelijoiden jaksamisesta. Lukiolaisbarometrin mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä opetukseen, mutta opiskelu koetaan henkisesti raskaana.

Koronapandemia on lisännyt lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajetta. Tätä vajetta kokoomus haluaa korjata turvaamalla sisältöihin ja tukipalveluihin riittävät resurssit.

Lukiolaisten hyvinvointia on tuettava! Ylioppilastutkintoa on kehitettävä niin, että se mahdollistaa korkeakouluihin pääsyn yhtenä väylänä. Olen eri mieltä tiede- ja kulttuuriministerin kanssa siitä, että ylioppilaskirjoitukset pitäisi lakkauttaa. Nyt pitäisi rauhoittaa tilanne ja lopettaa jatkuva korkeakoulujen valintaperusteiden muuttaminen.

Koulutuspolitiikka edellyttää pitkäjänteisyyttä, tempoilevaa politiikkaa tulee välttää! Näin saamme lisättyä lukiolaisten jaksamista sekä opiskelumotivaatiota.

Uskon että näillä toimilla saamme vähitellen suomalaisten oppimistulokset nousuun. Tehdään Suomesta taas koulutuksen supervalta!

Ali Abdalla (kok.)

opettaja ja kunnanvaltuutettu

Kuortane