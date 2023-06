Aika ottaa loppukiri huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä

Huoneistotietojärjestelmä on vuonna 2019 käyttöön otettu sähköinen rekisteri, johon kerätään tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.

Huoneistotietojärjestelmään siirtyvät Suomen noin 90 000 taloyhtiötä ja 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa.

Ennen vuotta 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Aikaa siirron takarajaan on nyt puoli vuotta. Moni isännöintitoimisto tekee siirron, kun kiireinen yhtiökokouskausi päättyy.

Pienissä taloyhtiöissä, joissa ei ole ammattimaista isännöintiä, tulee taloyhtiön itse huolehtia siirrosta. Pääsääntöisesti siirrosta on vastuussa hallitus, hallituksen kokouksessa tulee käsitellä siirto ja antaa tarvittaessa isännöitsijälle valtuutus tehdä siirto.

Etelä-Pohjanmaalla siirtoja on tehty keskimäärin 31,5 %. Ripeintä tahti on ollut Kurikassa 54,5 % ja Ilmajoella 47,3 %. Seinäjoellakin lähes kolmasosa, 31,4 % on siirretty uuteen järjestelmään. Yhdeksässä kunnassa siirtoprosentti on kuitenkin vielä alle 20.

Pohjanmaan alueella siirtoja tehty vielä niukasti. Pohjanmaalla taloyhtiöistä on siirretty 22,0 % Huoneistotietojärjestelmään. Vaasassa taloyhtiöistä on siirretty vasta 17,7 %, Mustasaaressa 16,3 % ja Laihialla 14,8 %. Vöyrillä siirroista on tehty 44,9 % ja Maalahdessa 38,5 %.

Jos siirrosta ei ole vielä taloyhtiössä käyty keskustelua, nyt on viimeinen hetki ottaa siirto käsittelyyn.

Apua siirtoon on saatavilla Maanmittauslaitokselta.

Jorma Koutonen

toiminnanjohtaja

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa

Mervi Ala-Prinkkilä

toiminnanjohtaja

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry.