Airsoft on hyvä harrastus

Airsoft on nopeatempoinen ja hauska harrastus, Airsoftissa on yleensä 2 tiimiä, jotka taistelevat toisiaan vastaan monissa eri pelimuodoissa. Airsoftissa ihmiset ovat mukavia ja kannustavia, ja sitä on kiva harrastaa kavereiden kanssa. Airsoftissa on isoja tapahtumia ympäri maailmaa, joihin osallistuu tuhansia ihmisiä vuosittain.

Airsoft on mukava ja vaarallinen laji, jonka harrastaminen maksaa aika paljon. Mitä meinaan vaarallisena tarkoittaa, että sinua ammutaan pienillä kuulilla, jotka kulkevat noin 100 metriä sekunnissa mikä, voi sattua, kun sinuun osuu. Sen takia pitää käyttää aina maskia ja suoja laseja, ettei kuula osu silmiin. Jos et pidä vähintään suojalaseja, sinut heitetään ulos kentältä.

Airsoft ja paintball ovat erilaisia. Molemmissa pelataan tiimeissä mutta yleensä paintball kentät ovat pienempiä. Paintballiin ei mene yhtä paljon rahaa mitä airsoftiin. Airsoftissa aseet ja suojavarusteet ovat realistisimpiä kuin paintballissa. Paintball on nopeatempoisempaa kuin airsoft, koska siinä pelataan pienemmillä alueilla ja vihollisia on helpompi nähdä.

Airsoft on minun mielestäni vähän liian kallista, koska kunnon ase, mikä kestää ja on hyvä voi maksaa noin 200-800 euroa, sinä voit ostaa erilaisia osia aseesi esim. Tähtäimiä, taskulamppuja ja parempia sisäisiä osia, jotka parantavat asettasi. Jotta sinä voit harrastaa airsoftia, tarvitset aseen ja maskin vähintään. Minä suosittelen, että ennen kuin ostat mitään airsoftiin liittyvää, vuokraa ase ja maski lähikentältäsi noin 10 euroon, jos siellä on, että pääset kokeilemaan ensin.

Airsoft on todella liikunnallinen ja sosiaalinen laji, koska sinun pitää osata kommunikoida tiimiläistesi kanssa ja keksiä suunnitelmia voittoon, sinun pitää juosta paljon ja kantaa painavaa asetta mukanasi. Airsoftissa on monia eri peli muotoja ja erilaisia kenttiä, kuten ulko- ja sisäkenttiä. Joskus airsoftissa on huijareita, jotka eivät kerro, kun heihin osuu.

Minä suosittelen airsoftia ihmisille, jotka tykkäävät rasittavasta liikunnasta, ovat kiinnostuneita armeijasta, mil-simistä (military simulation), joka on yksi airsoftin muodoista, joissa jäljitellään todellisia armeijoita ja näiden toimintatapoja usein todella tarkkaan, toiminta-alueet ovat yleensä huomattavan suuria ja pelataan usein k18-ikärajalla. En suosittele sinulle tätä lajia, jos et siedä kipua.

8.-luokkalainen

Seinäjoen yhteiskoulu