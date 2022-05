Aito itsenäisyys – vihdoinkin!

YYA-ajan suomettumisen ja sen jälkeisten karun pyykin pesu on viimeinen alkanut. Viimeisen askeleen Suomen itsenäisyys- ja länsikehityksen tiellä otti kansa poliitikkojen seuratessa perässä.

Vuonna 1995 Kokoomuksen Nuorten Liitto (KNL) lapualaislähtöisen puheenjohtajansa Juha Rintamäen johdolla otti ensimmäisenä poliittisena järjestönä tavoitteekseen Suomen Nato-jäsenyyden. 80-luvulla kokoomusnuoret keksivät ensimmäisenä myös EU-jäsenyyden tavoittelun.

Nämä molemmat tavoitteet aiheuttivat pärinää ja päästöjä lähellä ja kauempana. Molemmat tavoitteet olivat elintärkeitä Suomen ja suomalaisten vapauden kannalta.

Olen kannattanut Nato-jäsenyyttä koko aikuisikäni, ja kantanut vuorollani KNL:n Nato-lippua järjestön pääsihteerinä leppoisina rauhan vuosina kymmenkunta vuotta sitten.

Näinä vuosina takkiin tarttuneiden verkostojen myötä minulla oli myös kunnia vierailla Britannian parlamentissa nykyhistorian ensimmäisenä päivänä 24.2.2022 keskustelemassa Venäjästä sekä Suomen ja Iso-Britannian yhteistyöstä. Tänään voikin olla erittäin iloinen ja onnellinen suomalaisten puolesta!

Vaikka aikanaan tukevia askelia länteen ottanut Kekkosparka on viimein – pakon edessä – päästetty haudan lepoon, tunkkainen kalman haju jäi. Ruumiin palvojilla ja muilla Venäjän hyödyllisillä idooteilla on peiliin katsomisen paikka.

Kuinka voi olla niin, että johtaviksi ulkopolitiikan asiantuntijoiksi ylistetyt voivat jäädä Venäjän kanssa housut kintuissa kiinni? Kyvyttömimmät ensin 1991 ja uudelleen 2022. Eikä kyse ole vain poliitikoista, vaan elinkeinoelämän johdossa peilille on myös tarvetta.

Nyt on vihdoin tuuletusikkuna auki, mutta tämän tunkkaisen yya-kalman hajun lähteminen vaatii vilpoista ja raikasta läpivetoa, joka puhaltaa myös mattojen alle lakaistun saastan esiin ja siivottavaksi. Varmaa on, että Suomella ja suomalaisilla ei ole enää varaa yhteenkään kokeneeseen ulkopolitiikan asiantuntijaan maan tärkeimmillä paikoilla, sillä näiden kyvyt on nyt nähty.

Anssi Murtonen

Espoo/Ilmajoki