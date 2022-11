”Ajan oikotietä korkeakouluun!”

Seamk:n väyläopinnot tarjoavat maakuntamme toisen asteen opiskelijoille tuplajättipottia: suorittaa tietyin ehdoin jo lukiossa 15 opintopisteen edestä ammattiin tähtääviä väyläopintoja, jotka hyväksytään myös osaksi lukio-opintoja. Lottovoitto tämä mahdollisuus on siksikin, että opinnot ovat ilmaisia ja myös käteviä tehdä lukio-opintojen ohessa. Ne ovat nimittäin etäopintoja, joihin nykylukiolaiset ovat jo tottuneita korona-ajan etäilyn vuoksi.

Olen opettajana huomannut, että hankkeessa mukana olevien opiskelijoiden sinnikkyys, opiskelutaidot ja tavoitteellisuus kehittyvät. Heillä on jo kiikarissa näkyvissä ehkä tuleva ammatti – tai vähintäänkin ala.

Paitsi kiinnostavia sisältöjä, he myös oppivat mm. tärkeitä digitaitoja, ajanhallintaa, kirjoittamista ja itseohjautuvuutta. He myös saavat kokemusta siitä, millaista opiskelu on korkea-asteella.

Kukapa meistä nuorten vanhemmista ei toivoisi, että nuori asettuisi samalle seutukunnalle. Itsenäistyvän nuoren elämään on helpompi osallistua kaikin tavoin, jos hän on lähellä.

Koko Etelä-Pohjanmaa hyötyy siitä, että joustava siirtyminen lukiosta korkea-asteelle on lukioväylähankkeen myötä mahdollista. Tutkitustihan tiedämme, että nuori aikuinen useimmiten jää sille seudulle, jossa hän on opiskellut jatko-opinnot. Se tietysti lisää koko seutukunnan hyvinvointia ja elinvoimaa, että korkeakoulutettu väestö ei karkaa maakunnista etelään.

Hyvä lukiolaisen ja 9.-luokkalaisenkin isä ja äiti, läheinen, mummu tai paappa, opettaja tai valmentaja – kannusta nuorta ottamaan selvää oman lukionsa opolta, millaisia mahdollisuuksia Lukiosta väylä korkeakouluun tarjoaa. Ehkä sinunkin nuoresi voisi ajatella kuten eräs opiskelijani: ”Väyläopintoni ovat alussa ja voin sanoa, että olen tehnyt oikean valinnan. Ensin epäröin, mutta tulin, näin ja toivottavasti voitankin – itseni ja itselleni opiskelupaikan.”

Opettajana voin sanoa, että sananlasku ”viisas pääsee vähemmällä” pätee tähänkin asiaan. Väyläopinnot eivät ole sivupolkuja – vaan todellinen moottoritie korkeakouluun. Keväällä 2023 alkaviin opintoihin on haku 16.11.–4.12.2022. Nyt lukion opon pakeille!

Sari Toivakka

Kauhavan lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, kahden nuoren aikuisen äiti