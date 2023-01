Ajatuksia nuorten huumeiden käytöstä ja mielenterveysongelmista

Olen lukenut välillä hyviä artikkeleita ja tutkimuksia siitä, että nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt viime vuosina. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin se, että erilaisten laittomien huumausaineiden käyttö on lisääntynyt samaan aikaan. Eteläpohjalaisesta näkökulmasta huolestuttavaa on lisäksi se, että Seinäjoki on noussut tilastojen kärkeen nuorten huumerikollisuudessa.

Miksi näin on tapahtunut? Ensinnäkin huomionarvoista on se, että huumeita saa nykyään internetin välityksellä helposti. Huumediilerit eivät myöskään kysele asiakkaidensa ikiä, joten myös alaikäinen saa halutessaan huumeita vaivattomasti. Jotkut tahot Suomessakin vastuuttomasti väläyttelevät, että minkään huumeen käyttämisestä ei pitäisi rangaista ja huumeiden käyttöhuoneita pitäisi avata käyttäjille.

Tällaiset uudistukset eivät poista itse ongelmaa mihinkään, vaan huumeiden kaupasta hyötyisi edelleen suurilta osin järjestäytynyt rikollisuus. Tämän lisäksi viimeisetkin pidäkkeet huumeiden käyttämiselle katoaisivat, kun edes poliisi ei siitä enää olisi kiinnostunut. Sellaista signaalia ei pidä nuorille antaa, että huumeiden käyttäminen olisi jatkossa yhteiskunnallisesti hyväksytty asia. Kenenkään mielestä ei varmaankaan ole tarkoituksenmukaista tuoda uusia asiakkaita huumediilereille.

Olen tietysti sitä mieltä, että huumeiden ongelmakäyttäjät pitäisi ohjata ensisijaisesti hoitoon eikä vankilaan ja heille pitäisi saada apua. Samaan aikaan olen kuitenkin sitä mieltä, että huumeiden myyjille ja valmistajille pitäisi saada entistä kovemmat rangaistukset. Poliisilla pitäisi olla myös enemmän resursseja nettikauppiaiden saamiseksi kiinni. Esimerkiksi poliisien suorittamilla ’’valeostoksilla’’ voidaan vaikeuttaa myyntiä.

Populaarikulttuuri ja sosiaalinen media joskus jopa oikein ylistävät huumeita, joten ei sinänsä ole mikään ihme, että nuorten asenteet niitä kohtaan ovat muuttuneet sallivammiksi. Nuoret myös saavat internetistä helposti tietoa huumeista ja joskus informaatio voi olla värittynyttä tai jopa suoraan valheellista. Koulujen huumevalistuksen tulisikin olla totuudenmukaista ja uskottavaa.

Päihteiden ongelmakäyttö linkittyy hyvin usein myös mielenterveysongelmiin, joita nykynuorilla on entistäkin enemmän. Mielenterveysongelmiin on tänä päivänä hyvin hidasta ja vaikeaa saada apua. Tiedän tapauksia, jossa nuori on odottanut kuukausia saadakseen apua, vaikka tilanne on ollut jo erittäin vakava.

Mielenterveyspalveluihin on resursoitava jatkossa entistäkin enemmän. On varmaa, että se on sellainen sijoitus, joka maksaa itsensä yhteiskunnalle takaisin korkojen kera. Lisäksi hyvä mielenterveys vähentää inhimillistä kärsimystä ja sitä ei pysty rahassa edes mittaamaan. Jokin yhteiskunnassa on selkeästi pielessä, jos nuori saa huumausaineita helpommin kuin apua mielenterveysongelmiinsa.

Marcus Toppari

Pohjanmaan Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja

Lapua