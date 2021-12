Ajoneuvovero on tolkuton

Tuntuuko sinusta kohtuulliselta, että duunarin pitää tehdä 3–4 päivää töitä saadakseen vanhan auton ajoneuvoveron maksuun? Minusta ei.

Omistan 20 vuotta vanhan farmarimallisen auton. Maksoin siitä pari vuotta sitten noin 500 euroa. Ajoneuvovero tästä 1,8-litraisesta bensa-autosta on rapiat 314 euroa/ vuosi. Jos ajelen tuolla 500 euron autolla 5 vuotta, maksan sen omistamisesta pelkästään veroa 1 573 euroa, eli yli 3 kertaa auton arvon.

Näissä vanhemmissa autoissa on kohtuuttoman suuri ajoneuvovero, koska se on ”päästöperusteinen”. Tällainen peruste on kyseenalainen, koska se ei kohdistu auton käyttöön vaan omistamiseen.

Ratkaisevaa päästöjen määrään muodostumiseen on se, miten paljon autolla ajetaan.

Ajoneuvoveron tähden monien takapihoilla seisoo vanhempia ajokelpoisia autoja ja sinne ne ruostuvatkin, koska niistä pitää maksaa täysi vero vaikka niillä ei juuri ajettaisikaan. Näin omistajat panevat ne ”seisontaan” eli poistavat liikennekäytöstä välttääkseen veron.

Jos ajatellaan tätä ”päästövouhotusta”, päästöjä vähennettäisiin tehokkaammin korottamalla polttoaineen hintaa muutamalla sentillä/litra kuin auton omistamista verottamalla. Muutenkin uuden bensiiniauton hinnassa on jo autoveroa ja arvonlisäveroa 20–40%. Tämäkin vero kohdistuu auton omistamiseen, ei käyttämiseen.

Kun nämä autoiluun kohdistuneet verot eivät ole ”korvamerkittyjä” mihinkään, esimerkiksi tiestön ylläpitämiseen, tuntuu, että Trafin verolle ei saa mitään vastinetta ja sehän se jurppii, kun on totuttu siihen, että kun jotain maksat, saat myös jotain vastineeksi.

Ari Lehtimäki

dokumentaristi

Ilmajoki