Ala-Riihimäki ja Kurvinen poissa yli puolet E-P:n aluevaltuustosta

Tämän vuoden alusta toimintansa aloittivat hyvinvointialueet. Kyseessä on historian suurin hallinnon uudistus sitten kansanterveyslain vuodelta 1972. Maahan muodostettiin 21 hyvinvointialuetta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluu 18 kuntaa, sen talousarvio on 990 miljoonaa euroa ja työntekijöitä 10 400. Viime maaliskuussa vaaleilla annettiin valtakirja 59 päättäjälle hoitaa E-P:n sosiaali- ja terveysasioita. Miten päättäjät ovat asioita hoitaneet?

Perussuomalaisten Jarkko Ala-Riihimäki Seinäjoelta on ollut Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston yhdeksässä kokouksessa paikalla vain kerran (poissaoloprosentti 88%). Ministeri, kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Antti Kurvinen (kesk.) Kauhavalta on ollut poissa viisi kertaa eli yli puolet kokouksista (poissaoloprosentti 55,5%).

Kristillisdemokraattien kauhavalaiset Hanna-Liisa Malmi ja Lasse Ruotsala ovat olleet puolestaan poissa kahdesta kokouksesta. Yhdeksän valtuutettua on ollut poissa kerran.

Aluevaaleissa valituista kansanedustajista kokoomuslaiset Paula Risikko ja Janne Sankelo ovat olleet joka kokouksessa paikalla. Peräti 47 valtuutettua onkin osallistunut jokaiseen aluevaltuuston kokoukseen. Kokouksiin osallistumista on helpottanut merkittävästi sähköinen etäyhteys (Teams). Sen kautta kokouksiin on osallistunut parhaimmillaan parikymmentä valtuutettua. Osallistumisaktiivisuutta on pidettävä jopa poikkeuksellisen korkeana.

Aluevaltuuston jäsenistä lähes 90% kuuluu myös kotikuntiensa valtuustoihin. Vain seitsemän valtuutettua 59:sta tulee valtuustojen ulkopuolelta.

Aluevaalien ääniharava, kokoomuksen Paula Risikko johtaa hyvinvointialueen aluevaltuustoa ja aluevaalien kakkonen, keskustan Lasse Hautala puolestaan aluehallitusta. Kansanedustajat Pasi Kivisaari (kesk.), Mikko Savola (kesk.) ja Juha Mäenpää (ps.) eivät olleet ehdolla aluehallintovaaleissa.

Hyvinvointialueen aluehallitus on kokoustanut viime vuoden aikana 19 kertaa. Eniten poissa ovat olleet lapualaiset Anneli Jäätteenmäki (kesk.) ja Kai Pöntinen (kok.) – kumpikin neljä kertaa eli viidesosan kokouksista.

Kaksi kertaa on ollut poissa perussuomalaisten Marko Vainionpää Alavudelta ja yhden kerran viisi jäsentä.

Joka kerta paikalla ovat olleet keskustalaiset Paula Sihto ja Helena Tuuri-Tammela, kokoomuksen Elina Kärnä ja SDP:n Sirkka Penttilä.

Puhe-ja läsnäolo-oikeudella hallituksessa olevista aluevaltuuston puheenjohtajista kolme poissaoloa on Paula Risikolla (kok.), Esko Lehtimäellä (kesk.) ja Piia Kattelus-Kilpeläisellä (ps.). SDP:n Aarne Heikkilä on ollut paikalla joka kokouksessa.

Olen laskenut poissaoloksi, jos edustaja on ollut poissa yli puolet kokouksen kestoajasta.

Aluevaltuuston ja -hallituksen poissaolotiedot olen kerännyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ao. elinten pöytäkirjoista ajalta 7.3.2022–30.12.2022.

Esa Nieminen

valt.maist.

Seinäjoki