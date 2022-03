Alkaako Putinin kausi hiipua?

Pitkään jatkunut presidenttikausi Venäjällä on ollut poikkeuksellinen. Se on ollut myös pitkä rauhanaika Venäjällä, pisin jopa miesmuistiin yhden presidentin aikana. Nyt siihen on tullut lommo ja viekö se Putinilta myös 20 vuotta jatkuneen presidentin viran?

Vladimir Putin tuli Venäjän politiikkaan Boris Jeltsinin avittamana. Putin aloitti toisen presidenttikautensa 2012 oltuaan välillä pääministerinä neljä vuotta, Pian tämän jälkeen, eli seuraavana vuonna, 30 vuotta kestänyt avioliitto jäi taakse. Oliko Vladimirilla jo tämän jälkeen suunnitelma valloittaa takaisin ”Suuren Venemaan” eli Neuvostoliiton kadottamia alueita, joiden Boris Jeltsin antoi mennä? Siihen alkaa meillä olla epäilyksiä, kun seuraamme nykypäivän tapahtumia Ukrainassa.

Eli Vladimir Putin on ilmeisesti hautonut tätä ajatusta koko viimeisen presidenttikautensa ja nyt hän pani sen täytäntöön.

Oliko tämä ehkä kuitenkin liian suuri pala haukattavaksi, ja se lopettaa hänen kautensa Venäjän presidenttinä? Odotamme, niin näemme, miten siinä käy.

Joka tapauksessa osoittaa täydellistä lepsuutta Venäjän parlamentilta, eli duumalta se, että se myönsi Putinille vielä kolmannen kauden presidenttinä. Sen jälkeen Putin kokosi niitä vielä itselleen neljännen ja kai viidennenkin. Nyt nähdään, mihin ne johtavat Venäjällä.

Eli Vladimir Putinin ”valtakunnalle” paistaa loppu, mutta tarvitaan vain yhtä rohkeaa miestä tai naista ja sellaista me odotamme.

Rauno Jokiniemi

merikapteeni

Noormarkku