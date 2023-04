Alkiolaisuuden rauniot palavat enää kytemällä

Kaupunkivihreyttä on tullut arvosteltua aikaisemminkin, mutta poikkeuksena nostan esiin virassa olevan ulkoministerimme Pekka Haaviston. Hänen toiminnassaan, kokemuksessaan ja julkisuuskuvan myönteisessä esilletuonnissa ei moitteen sijaa löydy. Seuraavaksi on tulossa presidentinvaalit. Haavistoa on pystyvyydessä kenenkään vaikea ohittaa, se on rehellisesti todettava.

Sanna Marinin paikka on ilman muuta EU:ssa, sen johtavilla paikoilla. Hän on liikkunut ahkerasti maailmalla ja esiintynyt näyttävästi, varmasti mainituilla retkillä on ollut tarkoituksensa.

Ilmeisesti olemme menettämässä keskustalaiset ministeripestit, mutta presidentinvaalit ovat jo ovella.

Etelä-Pohjanmaan ydinalueelta ei ole aikaisemmin ollut istuvaa presidenttiä, eikä ehdokastakaan, mutta nyt olisi suostuteltava Paula Risikko ehdolle. Hän on, kuten tiedämme, presidenttiyden mitat täyttävä nainen.

Jorma Mäki-Jussila

Peräseinäjoki