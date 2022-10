Alkulan tilan ja lähialueiden kaavoitus velvollisuutemme

Vaasan kaupunki on tehnyt päätöksen Alkulan tilan ja sen lähialueiden kaavoittamisesta. Lähialueita ovat pallokenttä, puretun koulun rakennuspaikka, ja ja kaupungin metsäesimiehen asunnon maa-alue.

Kaavoitus aloitettiin keväällä kaavoittajan pitämällä hankkeen esittelyllä. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistumassa vuoden loppuun mennessä.

Kaavoitustarve perustuu Alkulan tilan toiminnan tarpeisiin. Liikennöinti ja pysäköinti tapahtumien aikana ovat hankalia ja aiheuttavat liikenneriskejä.

Alkulan maa-alueen ja mainittujen lähialueiden käyttötarkoitus vaatii tarkkaa, perusteellista, ja yksityiskohtaista valmistelua sekä selvittelyä.

Alkulan lisärakennustarpeita ovat kiireellinen varasto-puuvajan rakentaminen, sekä maakellarin rakentaminen. Museaalisen hirsikehikon rakentaminen info-tilaksi on ollut rakennuspaikan määräämisen osalta Museotoimelle työläs ja pitkäkestoinen.

Alue on kaupunkirakenteen, palvelurakenteen, kulttuuri- ja rakennushistorian, suojelun, sekä monipuolisen käytön takia vaativa kaavoituskohde.

Vanha Vaasa on määritelty valtioneuvoston päätöksellä tärkeäksi historialliseksi maisemaksi.

Gerbyn rinteen rakentamisesta on syntynyt laaja kansalaiskeskustelu. Rakentamisen vastustus on suurta.

Lainaus Oliver Shulte-Tigges lausunnosta IP:ssa 15.10.2022: ”Kaavoittajalla on edessään ainakin tiukkaa pohdintaa, lisäselvitysten tekoa ja hankkeen osapuolten normaalia kaavaprosessia laajempaa kuulemista. Ääneen pääsevät ainakin asukasyhdistys ja adressin alkuunpanijana toimiva ympäristöseura.”

Esitetty menettely olisi tehtävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Alkulan kaavoitushankkeessa.

Tärkeä osapuoli on Vaasan 4H- yhdistys kumppaneineen ja sidosryhmineen. Koulut, päiväkodit ja asukkaat ovat keskeisiä osapuolia kaavoituksessa.

Vaasan Talotoimi on kehittänyt Alkulan tilaa, rakennuksia ja infraa kiitettävällä tavalla viime vuosina. Kuntatekniikka, Viheralueyksikkö ja Museotoimi ovat olleet mukana hankkeissa.

4H-yhdistyksen panostukset ja asukkaiden ja yhteisöjen talkootyö ovat olleet kehittämässä ja parantamassa Alkulan tilaa.

Alkulan tilalla on hyvin monipuolista toimintaa. Alkula on koko ajan vapaasti käytettävissä vapaa-ajan viettoon, liikuntaan, ulkoiluun , luontoharrastuksiin, sekä 4H-yhdistyksen tarjoamaan lasten ja nuorten toimintaan. Alkulassa on Variskan koulun puutarhapalsta oppilaiden hoitamana. Palstaviljelijöitä on paljon, mm. maahanmuuttajia.

Alkulan merkitys vaasalaisille on kiinteistön kokoa suurempi. 4H-yhdistys tukee kaupungin viranomaistoimintaa työllistämisen, opetustoimen ja nuoriso/sosiaalitoimen toimialoilla.

Kaavoitushanke on osoitus siitä, että kaupungin päättäjät ovat ymmärtäneet Alkulan kehittämistarpeen.

Kehittämiseen tarvitaan resursseja, kokonaisvaltaista toimintaympäristön parantamista, keskitettyä johtamista ja koordinointia. Kiinteistövastuut ovat kaupungin organisaation mukaan hajautettu toimialoille. Syntyy harmaita alueita, ja ”ei kenenkään maata”. Kokoava kiinteistöjohtaminen ja isännöinti puuttuvat.

Alkulan kaavoituksen jälkikäsittelyltä vältytään, kun kuullaan osapuolia etukäteen, harkitaan tarpeet käyttäjälähtöisesti, viranomaiset sopivat asiat ennakoivasti, ja tiedottaminen on avointa.

Meillä on Vanhassa Vaasassa entisen rautatieaseman kiinteistö, joka on kammottava ja varoittava esimerkki kaavoituksen ja suojelun epäonnistumisesta. Syy ei ole asukkaissa vaan viranomaiset ovat epäonnistuneet kymmeniä vuosia em. asiassa.

Toivotaan, että Alkulan kaavoituksessa viranomaisten yhteistyö toimii tuloksellisesti. Sen on viranomaisten moraalinen virkavelvollisuus.

Kirjailija Veikko Huovisen korpifilosofi Konsta Pylkkänen totesi: ”Jälkiviisaus on viisauden imelintä lajia. Siinä silmä on somassa paikassa, kun se katsoo taakse päin.”

Toivotaan, että Alkulan kaavoitushankkeessa vältytään jälkiviisaudelta katsomalla eteenpäin. Kehittämällä Alkula säilyy jälkipolvillekin näyttönä siitä missä on nimensä mukaisesti Vaasan alku.

Nykyisen ja osin loppuneen tuotannon ja teollisuuden alku on Alkulan rakennusten kivijaloissa. Tätä perintöä me kaikki vaasalaiset olemme velvoitettuja hoitamaan ”huolellisen miehen tavoin”, Kuten vanha lakitermi ilmaisee.

Olavi Laitala

Vanha Vaasa -yhdistyksen hallituksen jäsen