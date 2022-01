Aluevaaleissa kyse lähipalveluista

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vaaleissa valitaan päättäjät, joiden käsissä on mm. lähipalveluiden kohtalo.

Pienet ja keskisuuret sote-yrittäjät ovat niitä paikallisia tuttuja lähipalveluiden tuottajia. He auttavat, kun hammasta särkee. He auttavat, kun polvi tai selkä vihoittelee. He auttavat, kun haluat omaisellesi kotiin vietäviä palveluita. He auttavat, kun ei enää kotona asuen pärjää.

Pienet paikalliset yrittäjät huolehtivat myös ulkoalueiden hoidosta ja varmistavat, että talvellakin voit asioida turvallisesti liukastumatta. He huolehtivat myös erilaisten koneiden ja laitteiden huollosta. Heidät tavoittaa aina tarvittaessa oli sitten pyhä tai arki.

Talouden realiteetit tulevat asettamaan suuria haasteita hyvinvointialueiden toimivuudelle. Kovin helposti suuria kokonaisuuksia rakentaessa unohtuu se pieni ihminen, asiakas, joka palveluita tarvitsee. Hallinnon raskaus ja erilaiset viranomaisvaatimukset uhkaavat jättää kovin vähän liikkumavaraa toiminnan järkevälle järjestämiselle.

Me tarvitsemme pienet paikalliset yrittäjät palvelutuotantoa täydentämään ja ennen kaikkea joustavoittamaan lähipalveluja. Sinä päätät äänestämällä vaaleissa!

Anne Niemi (kok.)

aluevaaliehdokas

Seinäjoki