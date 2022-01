Aluevaaleissa terveyspalvelut ovat keskiössä

Aluevaalikeskustelujen keskiössä ovat olleet terveyspalvelut. Kansalaisia kiinnostaa, riittävätkö lääkärit ja hoitajat ja missä pääsee jatkossa päivystykseen. Erityisesti huoli on heistä, joiden liikkuminen palveluiden piiriin on hankalaa. Lääkärin vastaanotto on näille kansalaisille tärkeää, koska monilla heistä on sairauksia, jotka vaativat säännöllistä seurantaa. Tärkeitä lähipalveluita on muitakin, esimerkiksi laboratorion näytteenotto, mihin ei ole mielekästä lähteä tunnin ajomatkan päähän, etenkään ravinnotta.

Viime vuosina vanhustenhuollossa on vähennetty laitospaikkoja tuntuvasti. Tällä hetkellä akuutti laitoshoidon tarve kuormittaa vuodeosastoja, joten laitoshoitoa ei ole varaa enää purkaa. Sen sijaan ratkaisua akuutteihin laitospaikan tarpeisiin olisi haettava muualta. Kotihoitoon olisi satsattava nykyistä enemmän, jotta laitospaikkoihin kohdistuva paine vähenisi. Yksi ratkaisu voisi olla yhteisöllinen asuminen, jossa jokaisella on omat asunnot, mutta osa tiloista on yhteisiä. Yhteisissä tiloissa voidaan järjestää yhteisöllistä toimintaa ja yhteisö luo asiakkaille myös turvaa.

Viime aikoina on puhuttu paljon myös lasten ja nuorten olosuhteista Suomessa. Maailmanlaajuinen pandemia on vaikeuttanut yhteisöllisyyttä, lisännyt syrjäytymistä ja nostanut esiin lisääntyneen lastensuojelun tarpeen. Perheiden on saatava oikea-aikaista tukea, mitä on kohdennettava oikeisiin tarpeisiin. Perheet eivät hyödy pelkistä palavereista ja neuvotteluista, vaan he tarvitsevat konkreettista tukea ja oikeita ammattilaisia. Lapsiperheet tarvitsevat sosiaalipalveluita, mutta myös terveyspalveluita. Neuvolapalvelut ovat Suomessa maailman huippua ja toivottavasti näin on myös jatkossa. Keskittämishuumassa yksi perheiden huoli on ollut koululaisten hammashoito. Kouluhammashoitoon meneminen on nykyisin vanhempien vastuulla, joten kuljettaminen hammashoitolaan tietää poissaoloa töistä. Koululainenkin menettää matkalla tarpeettomasti oppitunteja. Siksi hammashoito on järjestettävä samalla paikkakunnalla, jossa lapsi on koulussa.

Nykyisessä tilanteessa apua ei ole aina pystytty tarjoamaan oikea-aikaisesti, saatikka ennaltaehkäisevästi. Palveluita sote-alalla ostetaan paljon. Palveluiden ostaminen ei ole huono asia, mutta tällöin on pidettävä huolta hyvästä yhteistyöstä ja tiedonkulusta ostajan ja palveluntuottajan sekä asiakkaan välillä. Kilpailua saa olla, mutta kilpailu ei saa heikentää asiakkaan asemaa. Palveluiden tuottamisessa ensi sijalla tulee aina olla asiakas, ei se, kuka palvelun tuottaa.

Riittävän varhaisessa vaiheessa saatu oikeanlainen tuki tuo säästöjä ja vaikuttaa yksilön elämänlaatuun tuntuvasti. Organisaatiouudistuksen myötä tarve palvelunohjaukseen tulee lisääntymään. On tärkeää, että asiakas saadaan ohjattua oikeiden palveluiden äärelle. Tämän vuoksi voisi olla paikallaan miettiä, tarvitseeko näitä palveluita enää eriyttää, vai pitäisikö ne laittaa yhteen, onhan uudistuksen nimikin sote-uudistus.

Aluevaaleissa päätetään meitä kaikkia koskevista asioista. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi ovat asioita, joita meistä jokainen tarvitsee.

Pekka Pyylampi (kesk.)

aluevaaliehdokas

Kurikka