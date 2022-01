Aluevaaleista

Hyvinvointialueella käytävien vaalien tarkoitus on tasapuolistaa palveluiden saanti koko Etelä-Pohjanmaan alueella tarkoittaen, että joka paikkakunnalla on oltava riittävät peruspalvelut.

Uuden Kurikan alueella on yhdistynyt kolme kuntaa. Ensin liittyi Kurikkaan Jurvan kunta (2009) ja myöhemmin Jalasjärvi (2016) muodostaen näin Kurikan kaupungin, asukkaita noin 21 000.

Wikipedian mukaan paikkakunnalla tarkoitetaan kaupunkia tai kylää. Tähän toteamukseen vedoten ajan asiaa siten, että korkeamman tason terveyskeskus on kanta-Kurikassa ja että palvelut säilyisivät niin Jalasjärvellä kuin Jurvankin terveysasemilla. Onhan kiinteistöjenkin vuokrasopimukset ainakin 2026 vuoden loppuun voimassa.

Jikin johtokunnan puheenjohtajana olen seurannut toimintatapoja niin meillä kuin muuallakin, esimerkiksi etälääkäritoimintaa, joka varmasti kehittyy ja lisääntyy aivan lähitulevaisuudessa, kun mietitään reuna-alueiden tulevaisuutta.

Lakisääteinen hammashoito tulee lähitulevaisuudessa siirtymään liikkuvaksi yksiköksi, joka ajetaan koulun pihaan, jossa toimenpiteet suoritetaan.

Näytteidenotto niin Jalasjärvellä kuin Jurvassakin on säilytettävä, mutta jatkokäsittely keskitetysti yhteen paikkaan. Röntgenin ja ylipäätään kuvantamisen keskittämisen tulisi miettiä sen jälkeen kun laitteet tulevat uusintakuntoon. Kiirevastaanotto tulisi keskittää Kurikan terveyskeskukseen.

Pyysin selvityksen kotona asuvista vanhuksista Jurvan alueella. Sain selvityksen, että Jurva tarvitsisi 25-paikkaisen senioritalon terveysaseman lähettyville, tätä suunniteltiin jo Jurvan kunnan aikana. Matti-parin kanssa (Syrjälä ja Hiipakka) silloinen suunnitelma ei saanut tuulta purjeisiin. Nyt olen esitellyt (n. 2 vuotta) asiaa useammalle taholle ja uskon, että suunnitelmat lähtevät eteenpäin.

Jikin alueella on kotihoito kalleinta Jurvan alueella, koska on pitkät matkat ja useampia käyntejä samassa paikassa. Mikäli senioritalo toteutuu, niin tiellä ajettava ajoaika voidaan käyttää palveluiden suorittamiseen.

Mitä tälläinen yhteisöasuminen toisi tullessaan, on ainakin yhteisöllisyys, turvallisuus ja se, että keskustelukumppani olisi seinän takana, mutta silti olisi oma rauha ja oma huone.

Jikin alueella on vanhuspalvelut hoidettu Jalasjärvellä ja Ilmajoella hyvin ja Kurikassakin saadaan uusi esteetön kiinteistö, joten Jurvankin alueella on saatava senioritalo toimintaan.

Työterveyshuollon TT Botnian hallituksen jäsenenä (pääpaikka Vaasa) olen saanut seurata työterveyshuollon kehittymistä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla, onhan osakkaana mukana mm. Kurikka, Kauhajoki, Ilmajoki ja Jik. Onhan työterveyshuolto sinänsä hyvin laaja-alainen kokonaisuus.

Palotoimessa toimintani alkoi Jurvassa 1960-luvun lopulla palomieskerhossa ja sitä kautta hälytystoimintaan mukaan. Palopäällikkönä olin Jurvassa yli 20 vuotta, jonka jälkeen olin Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen tekninen päällikkö noin 6 vuotta, kunnes eläkepäivät kutsuivat.

Tänä aikana on pelastustoiminta muuttunut valtavasti. Nyt huolestuttaa tulevaisuus keskittämisen vimmasta ja ennen kaikkea paikkakunnilla, jossa toiminta perustuu melkein kokonaan ns. puolivakinaiseen toimintaan. Tälle joukolle on varmistettava materiaaliset, kiinteistölliset ja rahalliset toimintamahdollisuudet toimia tulevaisuudessakin.

Jurvan paloasema ja toiminta on erittäin hyvällä mallilla niin Etelä-Pohjanmaalla kuin laajemmastikin tarkastellen. Uutta kalustoa rakennetaan ja vanhaa korjataan koko Etelä-Pohjanmaalle.

Koronan vaikutus on ollut raskas koko valtakunnassa niin sosiaali- kuin terveyspuolellakin, kun seuraa nuorison henkistä kestämistä rajoitusten ahdingossa tämäkin asia on otettava hyvin vakavasti, on heille lisättävä mahdollisuuksia päästä vastaanotolle keskustelemaan asiasta. Sillä nuorissa on meidän tulevaisuus.

Lähitulevaisuudessa on meidän kiinnitettävä huomiota myös hoitohenkilöstön jaksamiseen sillä he ovat tehneet todella hyvää ja arvostettavaa työtä.

Juhani Mäki (kesk.)

aluevaaliehdokas

Jurva