Aluevaalit: Avoin ja osallistava päätöksenteko

Koko soteuudistuksen tarkoitus on taata kaikille toimivat, tasavertaiset ja oikea-aikaiset palvelut iästä riippumatta. Jotta tämä onnistuu, tulee resurssien olla kunnossa aivan joka sektorilla. Resurssipula niin sosiaali- kuin terveysalallakin on todellinen, ja tilanteen korjaaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta kokonaisuus saadaan aidosti toimivaksi.

Hyvinvointialueen tehtävänä onkin siis yhtä lailla toteuttaa tätä yllä mainittua tarkoitusta ja pitää huoli siitä, että palvelut ja hoito on kaikille yhdenvertaista asuinpaikasta tai taustasta riippumatta. Tulevilta valtuutetuilta tarvitaankin siis kykyä ja osaamista tunnistaa alueelliset tarpeet sekä pyrkiä luomaan toimivat palvelut niiden pohjalta. Asukasnäkökulma on otettava mukaan päätöksentekoon. Tällöin muodostetaan monipuolinen ymmärrys asukkaiden tarpeista ja odotuksista ja näin ollen monipuolistetaan päätöksentekoa. Tämä asukkaiden osallistumismahdollisuus on kirjattu myös sote-uudistukseen aluevaltuutettujen oppaaseen. Osallisuus, osallistuminen ja avoin hallinto lisäävät myös päätöksien teon läpinäkyvyyttä ja samalla myös lisäävät luottamusta päättäjiä kohtaan.

On tärkeää, että tuleva valtuusto koostuu eri alan asiatuntijoista muodostaen toimivan, keskustelukykyisen ja osaavan kokonaisuuden. Aluevaltuusto päättää siis suurista asioista. Sellaisista, jotka koskevat meitä kaikkia. Siksi tarvitaan vahvaa yhteishenkeä, osaamista ja ennen kaikkea yhteen hiileen puhaltamista. Yli puoluerajojen ja ehdottomasti ihmiset edellä.

Satu Karppinen-Pirkola (Liike Nyt)

Anni Palo (Liike Nyt)

aluevaaliehdokkaat

Vaasa