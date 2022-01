Aluevaalit ovat tärkeät vaalit

On tärkeää, että kansalaiset käyvät vaaliuurnilla. Nyt ratkaistaan kuka päättää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimesta maakunnassamme. Päätöksiä tehdään varmaankin palveluverkon suhteen, mitä toimintoja eri yksiköissä jatkossa on jne. Mielestäni ainakin peruspalvelut tulee olla lähellä asiakkaita.

Näkemykseni on siis, että koko alueen väestöllä on oikeus hyviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nyt kuitenkin uuden organisaation kautta. Aluksi eivät asiakkaat varmaankaan huomaa suurempia muutoksia, mutta meidän on varauduttava rahoituksen muutokseen 1.1.2023 alkaen, jolloin rahoitus tulee valtion talousarvion kautta. Se yleensä tietää rahoituksen pienenemistä. Se ei välttämättä ole suurikaan ongelma, jos osaamme käyttää vuotta 2022 palveluiden ja toimintamallien kehittämiseen. Uuden organisaation myötä kustannukset yleensä nousevat tilapäisesti, ja tämän jälkeen ne vakiintuvat tietylle tasolle. Toivottavasti näin myös toteutuu.

Minulla on ollut ilo työskennellä Vaasan sosiaali- ja terveysvirastossa hallintojohtajana sekä terveysjohtajana Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Koko työurani aikana olen saanut toteuttaa eritasoisia palvelujen uudelleen järjestelyjä. Joudumme jatkossakin miettimään miten eri palveluja voidaan kehittää yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten myötä. Digitaalisien palvelujen käyttöönottoa tulee laajentaa kuitenkin niin, että niille, joilla ei ole siihen mahdollisuutta, saavat jatkossakin tehdä henkilökohtaisia käyntejä. Digipalvelut eivät kuitenkaan sopeudu kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi, se tulee aina muistaa.

Meidän tulee myös pohtia miten henkilökunnan jaksaminen toteutuu. Onko meillä Pohjanmaalla tarpeeksi henkilöstöä eri työpisteissä, ja miten voimme edesauttaa uuden työvoiman saantia. Nyt ei kannata rajata pois mitään vaihtoehtoja, koska olemme pian tilanteessa, ettei kerta kaikkiaan henkilöstöä ole saatavilla. Työmarkkinajärjestöillä on myös suuri vastuu hoivahenkilöstön kilpailukykyisistä palkoista. Sote-palkoista keskustelu on aloitettava, koska jos tätä keskustelua siirretään ja siirretään, se ei edesauta kenenkään etua. Tiedän varsin hyvin, että tähän tarvitaan myös poliittista keskustelua, koska rahoitus on politikkojen käsissä.

Tiedän että pystymme selviämään tästäkin projektista kunnialla.

Mikael Gädda (r.)

VTM, aluevaaliehdokas

Mustasaari