Aluevaltuustot jotain aivan uutta

Aluevaltuustojen rooli taitaa olla monelle mysteeri. Mihin sitä tarvitaan? Onko se vain uusi hallintohimmeli edellisten jatkoksi?

Asia on päinvastoin. Terveydenhuollon kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit lakkautetaan. Vastaisuudessa hallinnossa on vähemmän henkilökuntaa yhtä asukasta kohti kuin aikaisemmin.

Nykyään hallinnossa olevista voidaan valita parhaat päältä aidoiksi muutosjohtajiksi. Ja koska muita himmeleitä puretaan, säästetään kokouspalkkioissa sekä matka- ja ansionmenetyskorvauksissa.

Lisäksi hyvinvointialueille saadaan yhtenäinen potilastietojärjestelmä. Nykyinen tietoverkkojen viidakko painuu painajaisena historiaan. Lääkäri saa nopeasti kokonaiskuvan siitä, miten tätä voidaan auttaa.

Uuden tietojärjestelmän käynnistäminen tietenkin maksaa. Jatkossa se säästää aikaa ja rahaa, koska turhat matkat vähenevät.

Jokaisella alueella on palveluksessa myös pitkälle erikoistuneita lääkäreitä. Nämä voivat haravoida kunnista etukäteen ne, jotka tarvitsevat kallista erikoishoitoa, ketkä eivät. Etukäteisarvioinnista on saatu hyviä kokemuksia Lounais-Suomessa.

Lisäksi erikoissairaanhoidon kulut tasautuvat alueella. Esimerkiksi Karijoenkaan ei tarvitse enää pelätä, että iso onnettomuus tyhjää kunnan kukkaron.

Kunnat eivät voi toisaalta keplotella itselleen ylimääräistä rahaa budjettikikkailulla. Rahat alueille ohjaava valtio valvoo kuntien talouslukuja kotkan silmin. Valtionosuuslaskelmat kunnittainkin päivittyvät nopeasti ylös tai alas.

Perustavoitetta ei voi järjellisesti vastustaa yksikään puolue. Hyvinvointialueilla pyritään siihen, että jokainen suomalainen saa samantasoista terveydenhuoltopalvelua asui hän missä tahansa. Tämä on myös nykyaikaista aluepolitiikkaa.

Totta kai täysin uudenlaisen järjestelmän rakentaminen vie aikaa. Kritisoijat tulevat varmasti iskemään tähänkin. Jos kaikki ei suju heti seuraavalla viikolla rasvatusti, raivotaan, että minähän sanoin. Tämä on iso mielikuvauhka.

Suurin uhka on, että alueiden kunnat jatkavat vanhanaikaista nokittelua keskenään. Oltuani 26 vuotta uutis- ja alue toimittajana kuntien kirjava ja kapea-katseinen ajattelu tuli tutuksi. Uudessa tilanteessa pitää ensin ajatella kokonaisuutta. Kun se on kunnossa, jokainen kunta hyötyy. Siltarumpupolitiikan aika on ohi.

Osmo Kahari (sd.)

aluevaaliehdokas

Kurikka