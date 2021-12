Ambulanssipalveluissa on Etelä-Pohjanmaalla kehitettävää

Ambulanssipalveluihin on panostettu EPSHP:n puolesta hyvin. Esimerkiksi Ähtäriin rakennettiin uusia tiloja ambulansseille Ähtärin sairaalan kiinteistöön. Kuitenkin osassa ambulanssipalveluita on vielä kehittämistä. Etelä-Pohjanmaa on pitkien välimatkojen aluetta ja Ähtärin alue on osittain ilman ambulanssipalveluita usean tunnin ajan päivittäin. Tämä johtuu siitä, että ambulanssien henkilökunta vaihdetaan kaksi kertaa päivässä aina Alavudella.

Jos hätä sattuu Ähtärin laidalla, esimerkiksi Vehulla, sinne on matkaa yli 70 km Alavudelta huonojen tieyhteyksien päähän. Tämä aiheuttaa huolta ja ihmetystä, miksi palveluja vaikeutetaan päivittäin tällaisilla järjestelyillä? Asiaan on varmasti saatavilla ratkaisu ja toivonkin EPSHP:n turvaavan ambulanssipalvelut tasaveroisesti koko laajalle Etelä-Pohjanmaan alueelle. Vastausta odottaen, koska hyvinvointialueen tulevaisuutta rakennetaan nyt.

Helena Hautakangas (sd.)

sairaanhoitaja, Ttm

kaupunginvaltuutettu

Ähtäri