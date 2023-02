Antakaa maaseudun elää rauhassa

Eräässä sarjakuvassa ilves ja näätä kulkevat sateisessa metsässä, ilves sanoo närkästyneenä: ”Metsässä on kuulemma tosi terapeuttista käyskennellä”, johon näätä vastaa.” Kukahan tuonkin on keksinyt?” Ilves siihen jatkaa ”No, joku sellainen jonka ei tarvitse metsässä vakituiseen asua”.

Sarjakuva kuvaa hyvin nykyistä maaseutuamme ja meitä asukkaita. Kehäkolmosen sisäpuolella asuu joukko ihmisiä, jotka eivät mistään hinnasta olisi valmiita muuttamaan vakituisesti maaseudulle asumaan, mutta ovat kuitenkin kärkkäästi puuttumassa maaseudun elämään ja laatimaan ohjeita ja sääntöjä, joiden mukaan maaseudun asukkaiden tulisi elää. He eivät välitä siitä, kuinka käy meidän toimeentulomme.

Maataloudelle ei anneta minkäänlaista arvoa, se kun on vain rasite yhteiskunnallemme. Ei ymmärretä sitä, että maatalous on yhteiskunnan selkäranka, eikä ilman sitä mikään muukaan ala toimisi. Joka päivä on syötävä, eikä ulkoa tuotu ruoka kasva puissa.

Tämän päivän maataloustuotanto on luvanvaraista. EU:n ja kansalliset säännöt vievät viljelijöitä mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn, eikä palkka tule enää tehdystä työstä vaan erilaisista EU-tuista.