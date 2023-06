Antakaamme kesätyöntekijälle työelämästä se paras kokemus

Rakas ystäväni sanoi kerran, että ”Petra, meidät on pesty eri vesissä kuin nykynuoret.” Hän tarkoitti sillä nuoremman sukupolven erilaista suhtautumista elämään ja työhön. Tämä toimii hyvänä ohjenuorana kohdatessani nuoria. Heitä motivoidaan eri tavalla kuin meitä vanhempia sekä arvoilla on arjessa aiempaa voimakkaampi merkitys. Nuorten minä-kuvaa ei enää määrittele työ, vaan aivan muut asiat. Samalla se tapa, jolla meitä keski-ikäisiä on aiemmin kohdeltu ”kesähupulaisina” työmailla, ei olisi enää nykypäivänä hyväksyttävää. Lähipiiriä haastatellessani tulimme tulokseen, että perehdytystä ja tukea olisi aikanaan saanut olla enemmän.

Kesätyöhön valitun nuoren kohtaaminen on ensisijaisen tärkeää, sillä se voi olla hänen ensikosketuksensa työelämään ja aikuisten maailmaan. Ei siis ole aivan sama, kuka valikoituu hänen perehdyttäjäkseen, sillä hänen tulee olla kuin hanhiemo, joka sitkeästi ja lempeästi opettaa poikasensa lentämään. Alkuun valvotaan tarkasti ja pikkuhiljaa taitojen edetessä annetaan tilaa kokeilla omia siipiään.

Koko työyhteisön tulisi olla valmis kohtaamaan avosylin nämä tulevaisuuden ammattilaiset: innokkaina ystävällisesti opastamaan, antamaan tukea ja kysymään mielipiteitä. Nuorilla on paljon annettavanaan.

Viidakkorumpu laulaa niin hyvässä, kuin pahassa ja sen sanoman perusteella haetaan mahdollisesti seuraavanakin vuonna samaan yritykseen – tai sitten ei! Parhaassa tapauksessa hänestä voi myöhemmin tulla yritykseen vakituinen työntekijä ja kollega. Antakaamme kesätyöntekijälle siis työelämästä se paras kokemus.

Petra Piironen

yhteyspäällikkö

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari