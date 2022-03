Asiakasmaksut saatava kuriin

Sote-uudistuksessa on syytä laittaa kuntoon myös asiakasmaksut, jotka voivat nousta pienituloisilla kohtuuttoman korkeiksi, koska perinnän hoitaa perintäfirma.

Jos asiakas ei syystä tai toisesta pysty maksamaan poliklinikkakäyntiään (41,80€) kahdessa–kolmessa viikossa, hänelle lähetetään muistutuslasku ja laskuun lisätään kulut 5€.

Jos asiakas ei kykene vieläkään maksamaan, laskun perintä siirretään nykykäytännön mukaan yksityiselle perintäfirmalle, joka lisää laskuun perintäkulut 14€ ja viivästyskoron, toinen perintälasku (maksuvaatimus) maksaa 7€ ja nyt asiakas maksaa lisäksi korkoa korolle.

Tässä vaiheessa lasku on jo 67,80€ + korot.

Kun alkuperäisen laskun eräpäivästä on kulunut 2 kuukautta, perintäfirma voi siirtää laskun ulosottoon. Poliklinikkamaksu on suoraan ulosottokelpoinen ja oikeudenkäyntikulut siihen ovat 51€. Vouti lisää laskuun vielä taulukkomaksun 12€ ja asiakkaalla on nyt maksettavanaan 130,80€ + kertyneet korot. Samalla asiakas menettää luottotietonsa.

Perustoimeentulotukea tai takuueläkettä saava ei enää selviä maksusta.

Kaikkiaan sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja oli vuosi sitten ulosotossa 663 000 kpl.

Tämä ei ole kenenkään etu.

Jos hyvinvointialue hoitaisi itse myös perinnän, voitaisiin lumipalloefekti katkaista alkuunsa ja siirtää asiakas sosiaalihuollon puolelle, jossa käytäisiin läpi hänen tilanteensa.

On hyvä muistaa, että sote-uudistus tarkoittaa kokonaisvaltaista sosiaali- ja terveyshuoltoa, ei pelkästään terveyden- ja sairaudenhoitoa.

Asiakasmaksulain mukaan sosiaali- ja terveysmaksuja voidaan alentaa tai poistaa kokonaan, jos ne uhkaavat asiakkaan perustoimeentuloa. Ensisijaisesti laki tarkoittaa kotihoito- ja lapsen päivähoitomaksuja, mutta 11. pykälän 1. momentti sallii myös poliklinikka- ja muiden sairaalamaksujen alentamisen tai kokonaan poistamisen.

Miksi tätä mahdollisuutta ei käytetä? Kenen etu on syöstä ihminen poliklinikkamaksun takia perintäkierteeseen ja elämään ilman luottotietoja?

Näiden maksujen perintä pitäisi siirtää kokonaan hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi:

Poliklinikkamaksu: 41,80 €/käynti.

Sairaalan hoitopäivämaksu: 49,60 €/päivä.

Päiväkirurginen toimenpide: 136,90€.

Hoitopäivämaksu psykiatrisessa sairaalassa: 22,80€/päivä.

Sarjahoito: 11,60 €/ käynti. Sarjahoitoa on muun muassa jatkuva dialyysihoito, säde- tai sytostaattihoito ja lääkinnällinen kuntoutus.

Maria Tolppanen (sd.)

Vaasa