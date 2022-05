Askel kohti Nato-jäsenyyttä otettu

Suomi on ollut historiallisten aikojen äärellä viimeisten viikkojen ajan. Olemme tällä viikolla hakeneet Nato-jäsenyyttä pitkään kestäneen sotilaallisen liittoutumattomuuden jälkeen. Sotilaallinen liittoutumattomuus on toiminut tähän saakka hyvin, mutta elämme nyt vakavimpia aikoja sitten kylmän sodan jälkeen. Tilanne on muuttunut.

Luottamus Venäjään on mennyt ja se on osoittanut, ettei yhteisillä sopimuksilla ole sille mitään merkitystä. Hyökkäys Ukrainaan ja toiminta siellä on osoittanut sellaista häikäilemättömyyttä ja aggressiivisuutta, joka muistuttaa meitä myös omasta kipeästäkin historiastamme. Selvisimme hyökkäyksen kohteeksi joutumisesta, mutta emme halua enää ikinä kokea sitä uudestaan.

Oma kantani Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä syntyi pitkän harkinnan tuloksena, ja sitä tehdessä piti pohtia eri näkökulmat mielessä, mikä on lopulta Suomen ja suomalaisten kannalta paras vaihtoehto. Pitkä ja perusteellinen harkinta oli tärkeää, koska päättäjinä kannamme vastuun päätöksestä niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Tämä vastuu täytyy tuntea ja ymmärtää.

Päädyin lopulta kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä, sillä näen sen olevan vallitsevassa tilanteessa parhain ratkaisu Suomen ja suomalaisten turvallisuudelle. Suomen ja Ruotsin liittyminen osaksi Natoa vahvistaisi myös puolustusliittoa ja lisäisi vakautta Pohjois-Euroopassa. Eduskunta antoi vahvan tukensa Nato-jäsenyydelle, kun esitys hakemuksesta hyväksyttiin tiistaisessa täysistunnossa yli 90 % kannatuksella (188 puolesta, 8 vastaan, 3 poissa).

On ollut arvokasta, että Suomen läheisimmän kumppanin Ruotsin kanssa on voitu kulkea samaa matkaa. Vaikka kumpikin on tehnyt omat päätöksensä, niin hyvinvointiyhteiskuntamallin ja sen arvot jakavan valtion kanssa samanlaisessa tilanteessa ja samanlaisten pohdintojen äärellä oleminen mahdollistaa niiden käymisen myös yhdessä ja vahvistaa kummankin tilannetta.

Meillä on Suomessa paljon, mistä olla ylpeitä, ja näihin meidän on edelleen panostettava. Suomessa on kova maanpuolustustahto ja hyvä kriisinkestokyky. Suomen puolustuskyky on vahva, eikä sen kehittämisestä ole onneksi, kiitos aikaisempien päättäjien, luovuttu tasaisempinakaan aikoina. Kansallisen turvallisuutemme kulmakiveen, yleiseen asevelvollisuuteen, on sitouduttava yhdessä myös jatkossa.

Meidän tulee edelleen pyrkiä ymmärtämään turvallisuutta myös laajemmin, sillä turvallisuuspolitiikka ei ole vain puolustuksellisia ratkaisuja. Koko yhteiskuntamme vakaan toiminnan ja meille tärkeiden arvojen turvaaminen on turvallisuutta laajemmin lisäävää politiikkaa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Diplomatian ja rauhan edistämisen aika ei ole ohi, ja työtä niiden parissa on ehdottomasti tuettava. Vakauteen, ennustettavuuteen ja yhteistyöhön tähtäävään politiikan arvo tulee todennäköisesti vain kasvamaan tulevaisuudessa.

Sisäisesti, nyt jos koskaan, on vältettävä turhia jakolinjoja ja muistettava, että isoissakaan päätöksissä eri mieltä olevat eivät ole tyhmiä tai harhaisia, he ovat vain oikeutetusti eri mieltä asiasta. Keskustelu vastakkaisista näkökannoista kuuluu terveeseen demokratiaan ja niin sen on oltava myös jatkossa.

Kim Berg

SDP:n kansanedustaja Vaasasta