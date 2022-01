Avoin kirje ministeri Kurviselle

Arvoisa ministeri. Sysäätte korkeakouluille aina vain enemmän ja enemmän tehtäviä, lisää ja lisää aloituspaikkoja, vaikka ne ovat jo valmiiksi vaikeuksissa. Koulutuksen kunnianpalautus tarvitaan, mutta valitettavasti te ette ole sitä nyt tekemässä.

Se, että korkeakouluille lisätään tehtäviä ja aloituspaikkoja ilman kestävää rahoitusta, ei ole koulutukseen panostamista. Se on de facto efektiivistä leikkaamista. Muun väittäminen on älyllisesti epärehellistä. Me korkeakoulujen opiskelijat ja työntekijät kyllä näemme tämän sumutuksen läpi. Me emme ole niin tyhmiä, kuin te tekojenne perusteella luulette meidän olevan.

Teillä ja koko Marinin hallituksella on mahdollisuus tehdä toisin. Teillä on mahdollisuus olla aidosti koulutus- ja tiedemyönteinen hallitus, joka rakentaa tämän maan tulevaisuudelle vakaan pohjan. Muuttakaa korkeakoulujen rahoitusmallia siten, että korkeakouluista tulisi jälleen sivistyksen kehtoja eikä tutkintotodistusprinttereitä. Parantakaa opiskelijoiden toimeentuloa edes köyhyysrajalle ja laittakaa stoppi pakkovelkaantumiselle.

Suomi pärjää maailmalla vain ja ainoastaan terävällä osaamisella ja rohkeilla innovaatioilla. Jos haluamme olla tulevaisuudessa suunnannäyttäjä emmekä peesailla muita maita, on teidän uskallettava investoida sivistykseen ja osaamiseen.

Jami Haavisto (vihr.)

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja

aluevaaliehdokas

Seinäjoki