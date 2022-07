Bensan hinnasta turha valittaa

Ottaa päähän tuo jatkuva valitus bensan hinnan kalleudesta, minkä tämänkin lehden mielipidesivuilla kohtaa päivittäin.

Onhan se kallista, mutta nykyinen hinta on mielestäni paikallaan, ehkäpä sitä voisi vähän nostaakin, koska vaikuttaa siltä, että edelleen autoilla ajetaan turhan paljon ja siten lisätään tarpeettomasti ilmaston hiilidioksidien määrää, joka taasen voimistaa ja nopeuttaa ilmastoa kohti katastrofia.

Hinta on tehokkain keino ohjata ihmisten käyttäytymistä. On ihan paikallaan, että bensan hinnasta koostuu yli puolet valtiolle tulevana veroina. Yhteiskunta tarvitsee tuloja toimintaansa ja palvelujen kattamiseksi ja jostainhan sen on ne saatava. ”No jostain muualta, mutta ei juuri tästä, joka koskettaa minua” on jokaisen vain omaan napaansa tuijottavan mielipide. Kokonaiskäsitys puuttuu. Tähän ihmisten itsekkyyteen ja yleiseen tyhmyyteen nojautuvat populististen poliitikoiden vaalilupaukset.

Nämä bensapumpulla kiroilevat uskovat, että kaikki maailman ongelmat loppuisivat, jos vain tumput suorana seisovat hallituksen herrat ymmärtäisivät alentaa bensan veroa. Eteläpohjalainen mies valittaa mielipiteenään, että häneltä kuluu 400 euroa kuukaudessa, kun työmatkaa pitää autolla ajaa 65 km päivittäin.

Muistan itse 40–50-luvun vaihteessa, kun menin ensimmäiseen työpaikkaani Vaasaan. Kotipaikkani oli Isokyrö. Siihen aikaan kulki työläisjuna aamuin illoin ja sillä pääsi aika mukavasti ja edullisesti. Mutta eihän minulla köyhällä pojalla ollut rahaa, että olisin voinut ostaa kuukausilipun. Joten ainut keino oli alkaa kulkea polkupyörällä kunnes sain parin viikon päästä ensimmäisen palkkatilini. Edestakaisen ajomatkan pituudeksi tuli 92 km. Kun lisäksi työtehtäväni oli toimia juoksupoikana kolmipyöräisellä pakettipyörällä, niin ajamista tuli joka päivä reippaasti toista sataa ajokilometriä. Ja olin kuitenkin vasta 16-vuotias.

Vaan on siinä ollut hyvätkin puolet, että on joutunut käyttämään omaa fysiikkaansa liikkumiseen lapsesta lähtien ja siksi olen nyt 90 vuoden korvilla perusterve. Autoilla ajelevilla pakkaa terveys reistailla jo suhteellisen nuorena.

En nyt ajattele, että pitäisi palata 40–50-luvulle ja polkupyörän selkään pitkiä työmatkoja polkemaan, vaikka se olisi nykyään kyllä paljon helpompaa kuin ennen. Ajotiet ja pyörät ovat nykyisin parempia ja varsinkin kun on keksitty sähköavusteisia pyöriä, joilla pitkätkin matkat taittuvat helposti. Vaan ajattelen, että voisi käyttää kimppakyytejä samaan suuntaan menevien kanssa, mikä vähentäisi matkakuluja. Vaasaan päin ajelee maakunnasta aamuisin pitkiä autojonoja, joissa kussakin autoissa istuu vain yksi tai kaksi henkilöä. Se on suorastaan kansallista tuhlausta ja ilmaston turhaa saastuttamista.

Kalervo Toppari

Vaasa