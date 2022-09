Budjettiriihestä panostuksia Vaasan vaalipiiriin ja koulutukseen

Hallitus kokoontui viime viikolla viimeiseen budjettiriiheen ennen ensi kevään eduskuntavaaleja. Vaasan vaalipiiriin saimme tukea erityisesti kolmen kohdan kautta: Suupohjan radan tehostettu kunnossapito jatkuu vuodelle 2023, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus saa tarvitsemansa jatkon valtionavustukselle ja Kansallisarkisto pysyy edelleen Vaasassa.

Kansallisarkistossa Vaasassa säilytetään alueellisesti merkityksellisiä aineistoja. Paljon toimipisteen tärkeydestä kertoo se vastustus, jota suunnitelmat sen siirtämisestä pois Vaasasta ja aineiston laajasta hajauttamisesta herättivät.

Arkiston sisältämien aineistojen juuria kunnioittaen budjettiriihen päätöksellä Kansallisarkiston toimintaa kehitetään siten, että toiminnot voivat pysyä Vaasassa.

Seinäjoen ja Kaskisten välinen Suupohjan rata on keskeisessä roolissa alueella toimiville yrityksille. Radan varrella on myös investoitu vuonna 2020 Teuvan kuormauspaikan lastausraiteen pidentämiseen, joka on kasvattanut liikennettä radalla.

Budjetissa saadut 3,5 miljoonaa euroa mahdollistavat liikennöinnin jatkumisen vuoden 2023 loppuun.

Tavoitteena on kuitenkin löytää rahoitus peruskorjaukseen, jolloin rataosuuden kohtaloa ei tarvitsisi jatkuvasti miettiä, ja alueen yritystoiminta ja Kaskisten satama voisivat kehittyä myös radan pysyvyyteen nojaten.

On todella tärkeää, että Pohjanmaan hyvinvointialueen Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen valtionavustus sai jatkoa myös ensi vuodelle. Sairaanhoitopiiri oli jo ennen vuonna 2020 myönnettyä kansallista rahoitusta aktiivinen potilasturvallisuusasioissa ja kehitti käytäntöjä esimerkiksi No Harm -verkoston kautta.

On hienoa, että työn merkityksellisyys tunnistetaan edelleen ja laajempi kehitystoiminta on mahdollista myös jatkossa, varsinkin nyt kun keskuksen toiminta on saatu hyvin käyntiin.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kansallinen rahoitus pitää kuitenkin varmistaa myös jatkossa, jotta Suomi voi nousta sosiaali- ja terveysministeriön vision mukaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaaksi.

Haluan nostaa vielä esille muutaman kohdan budjettiriihen päätöksistä, jotka näen tärkeinä tulevaisuuden kannalta.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät nyt meidän jokaisen arjessa kaikista konkreettisimmin energiakriisin muodossa. Hallitus pyrkii oikeutetusti lievittämään kotitalouksien ahdinkoa ja helpottamaan ihmisten tulevaa talvea. Toisin tekeminen olisi tässä tilanteessa yksinkertaisesti vastuutonta ja välinpitämätöntä.

Me demarit olemme puolue, joka panostaa koulutukseen. Meillä on tavoitteena tasa-arvoiseen koulutuspolkuun pääseminen, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on taustasta riippumatta mahdollista tavoitella unelmiaan.

Budjettiriihen päätöksillä olemme jälleen suuntamassa eteenpäin tällä polulla: ammatillisen koulutuksen pysyvää rahoitusta nostetaan, poissaoloja ehkäisevä sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamalli vakiinnutetaan ja ukrainalaisten lasten koulunkäyntiä tuetaan.

Budjettiriihen pohjalta on hyvä jatkaa työtä ihmisistä huolta pitävän yhteiskunnan puolesta.

Kim Berg

SDP:n kansanedustaja Vaasasta