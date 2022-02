Covid-19-tauti ei ole mikään tavallinen influenssa

Helmikuun ensimmäisestä päivästä lähtien Tanska poisti kaikki koronarajoitukset siitä huolimatta, että ilmaantuvuusluku on 10 043,7 ja kuolleisuuden ilmaantuvuusluku on 4,2. Sillä tahdilla kuolee 6 366 henkilöä vuodessa.

Pääministerimme Sanna Marin kertoo olevansa sitä mieltä, että Suomessakin pitää poistaa kaikki koronarajoitukset helmikuun loppuun mennessä. Perusteluina hän mainitsee hyvän rokotuskattavuusden ja pienen lukumäärän kuolleita tehohoidossa.

En tiedä, missä suomalaiset kuolevat mutta tilanne on seuraavanlainen. Vuonna 2020 kuoli Suomessa koronaan 556 henkilöä mukaan lukien ne, jotka kuolivat yksityisten hoivakotien huonosta hygieniasta ja hoidosta. Vuonna 2021 kuoli 1 008 henkilöä koronaan. Nyt tahti on 378 kuollutta kuukaudessa eli runsaat 4 500 vuodessa. Tuorein kuolleisuuden ilmaantuvuusluku 3,9 tarkoittaa yli 5 500 kuollutta vuodessa.

Vaikka omikron on deltavarianttia lievempi, sairastuneiden määrä on niin valtava, että ihmiset kuolevat odottaessa ”tavallista ” sairaanhoitoa.

Monissa hyvän hoidon maissa kuolleisuuden ilmaantuvuusluku on yllättävän korkea, USA:ssa 10,3, Isossa-Britanniassa 5,6, Ranskassa 5,2. Nämä luvut ovat 2–3 kertaa normaaliarvoja korkeammat.

Uusin variantti omikron BA.2 on taas 50 prosenttia tarttuvampi kuin BA.1.

Virologit ja poliitikot antavat mielellään lausuntoja mutta kukaan, pääministeri Marinia lukuunottamatta, ei ole varma oikeastaan mistään koronan kokonaiskuvaa ajatellen. Kysymyksiä on. Kuinka pitkän suojan antaa kolmas rokotus? Mitä sen jälkeen tehdään?

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek mainitsi vähän aikaa sitten, että näyttää siltä, että omikron voi iskeä uudestaan kuukauden päästä.

Onko varma, että virus ei tee merkittävää mutaatiota pahempaan suuntaan? Jotkut virologit varoittavat, että tämän hetken valtava virusmäärä sisältää suuren riskin. Tanska on päättänyt saman tien, että covid ei enää ole yhteiskuntavaarallinen .

Myös meillä jotkut ovat sitä mieltä, että covid ja kausi-influenssa ovat samanlaisia tauteja.

Tosin, kausi-influenssat voivat olla vaarallisia niin kuin aasialainen (1956–58), hongkongilainen (1968) moskovalainen (1977) ja sikainfluenssa (2009–10), jotka aiheuttivat satojen, lähinnä ikäihmisten menehtymisen, paitsi sikainfluenssa, johon kuoli 50, koska puolet kansasta oli saanut rokotteen.

Matkustin itse paljon työn puolesta ja sain joka vuosi kausi-influenssan kunnes oivalsin ottaa rokotteen.

Tavallinen kausi-influenssa ei kuitenkaan aiheuta mitään sellaista kuin pitkä covid, joka voi iskeä mihin vain, keuhkoihin ,sydämeen, lihaksiin, maksaan, munuaisiin, hermostoon, aiheuttaa valtavaa väsymistä, masennusta... Lista ei lopu.

Joskus pystytään tekemään diagnoosi, esimeriksi silloin kun keuhkot ovat saaneet vaurioita. Useimmiten ei syytä löydetä, joskus oireet lieventyvät ajan myötä. Kuinka moni on saanut elämänpituisen vaurion, sitä ei vielä tiedetä.

Minusta ei nykytiedolla kukaan voi sanoa, että covid-19 häipyy nykyisellä toimintatavalla, jolloin rajoituksia höllennetään ja kiristetään vuorotellen. Monet virukset ovat aktiivisia kymmeniä, satoja ja jopa tuhansia vuosia. Me boomerit saamme ilmeisesti viettää loppuvuotemme kotiarestissa tartunnan pelossa.

WHO on kerran osoittanut, että sitkeäkin virus voidaan selättää. Vuosina 1966–1980 WHO veti projektin, jonka tavoite oli isorokon eliminointi maailmasta. Se onnistui.

Jos jaksamme uskoa, että covid-19-tauti häipyy itsestään, pitäisi minun mielestäni olla selvästi helpompaa uskoa, että se poistuu, jos me saisimme aikaan maailmanlaajuisen kampanjan virusta vastaan.

Daniel Paro

Koivulahti, Mustasaari