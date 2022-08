Demareilla on parhaat bileet!

Pääministeri Sanna Marin on pääministerinä poikkeuksellisen pätevä, onnistunut ja asiallinen. Suuri kiitos siitä kuuluu erittäin hyvin valmisteltuun hallitusohjelmaan. Poikkeusolot pandemiasta Euroopan sotaan ja Suomen liittymiseen poliittiseen sotilasliittoon ovat vain vahvistaneet pääministerin toimintakyvyn laadun.

Kansa (lue: media!) on ”kauhuissaan” vain sen takia, että pääministeri on ihminen. Hän käy paskalla, hänellä on kuukautiset ja hän haisee välillä hielle. ”Kansa” odottaa pääministeriltä samaa kuin kansan oletettiin odottavan vanhalta kansankynttilältä aikoinaan. Naimaton naisopettaja kävi huusissa vasta pimeän tullen, etteivät oppilaat ja heidän vanhempansa häntä näkisi normaalissa touhussa...

Bilettäminen on merkki vapaudesta, itsenäisestä kansasta, aidosta demokratiasta ja nuoren elinvoimaisen naisen normaaliudesta. ”Harkintakyky” kulkee pääministerin rinnalla aina. Harkintakyvyn kaulassa on virkamerkki, jossa lukee suojelupoliisi. Suojelupoliisi ei anna pääministerin käyttää huumeita eikä liikkua porukoissa, joissa käytetään huumeita. Baarijuopottelu ei ole henkilöön kohdistuva turvallisuusriski. Sekakäyttäjä on. Suojelupoliisi sen tietää.

Kyseessä on pääministerin henkilöön kohdistuva työpaikkakiusaaminen, sukupuolinen häirintä ja poliittinen syrjintä, jota media ylläpitää ja saa aikaan. Se on ala-arvoista ja ajan kuva. Pääministerin arvokasta työaikaa ja energiaa pitää voida käyttää oikeasti tärkeisiin asioihin, ei lapselliseen mediahömppään.

Populistin on aika katsoa peiliin.

Jari-Matti Lintala

sosiaalipedagogi

Seinäjoki