Digivalistusta oppiaineeksi kouluihin

Mobiililaitteita ei pitäisi säilyttää kehon lähellä taskussa tai rintaliiveissä, kuten monella on tapana. Kännykkäpuhelut pitäisi soittaa vain hyvällä kuuluvuusalueella kuulokkeita käyttäen.

Kännykkäparkit, pienet puhelimien säilytykseen tarkoitetut lokerikot, pitäisi ottaa käyttöön kodeissa ja kouluissa. Näin etäisyys laitteisiin alkaisi kasvaa, syntyisi taas tilaa myös kohtaamisille, kirjoille, käsitöille ja kuntosaleille.

Lasten erityinen herkkyys on painava argumentti. Riippuvuus laitteista on vain osa kuvaa. On tunnettua, että lapset ovat aikuisia haavoittuvampia monille ympäristöfaktoreille kuten kemikaaleille, raskasmetalleille, UV-säteilylle ja lääkeaineille. Miksi eivät myös mobiilisäteilylle?

Tiedetään, että jo sikiöaikainen altistuminen lisää tarkkaavaisuushäiriön (ADHD) riskiä sekä heikentää motorisia taitoja.