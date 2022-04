Diktaattorien myötätuntovaje

Ihmisen empatiakyky, kyky asettua myötätuntoisesti toisen ihmisen asemaan on hyvän psykologisen kehityksen lopputulos. Tässä kehityksessä lapsen ja vanhempien vuorovaikutussuhde on keskeisessä asemassa. Monen väkivaltaisen diktaattorin lapsuuden kehityksessä on tässä suhteessa todettu olevan suuria puutteita.

Sodan kauheuden palaaminen keskelle Eurooppaa saa etsimään syitä tapahtuneesta vastuussa olevien elämän historiasta.

Natsi-ideologian luoja Adolf Hitler kasvoi väkivaltaisen isän kaltoin kohtelemana. Perheen lapsiin kohdistunut ruumiillinen, väkivaltainen kurittaminen tulee ilmi Hitlerin ”Taisteluni”-teoksessa. Isä kutsui poikaa ruokapöytään viheltämällä kuin koiralle.

Juutalaistaustainen psykoanalyytikko Alice Miller toteaa, että lapsella, jota isä ei kutsu nimellä vaan viheltämällä kuin koiralle, on sama oikeudeton ja nimetön asema kuin juutalaisilla Kolmannessa valtakunnassa, natsi-Saksassa. Hitlerin lapsuuden kokemukset saivat ilmauksensa piilotajuisen toistamispakon kautta hänen toimissaan juutalaisia, romaaneja, homoseksuaaleja ja toisinajattelijoita kohtaan. Kaltoin kohdellun lapsen patoutunut raivo löytää kohteensa viattomista ihmisistä, lapset mukaan lukien.

Miller toteaa Hitlerin perheen olleen totalitaarisen järjestelmän perusilmentymä. Perheen kiistaton ja ainoa hallitsija oli isä. Äiti ja lapset olivat hänen tahtonsa ja mielialojensa armoilla (Alice Miller, Alussa oli kasvatus).

Tiedot Vladimir Putinin lapsuudesta ovat hätkähdyttävän samankaltaisia Hitlerin lapsuuteen verrattuna (mm. Arvo Tuominen, Vladimir Putin – Koko tarina).

Hitler kuvaa ”Taisteluni”- kirjassa kellarihuoneessa asuvaa kuusihenkistä perhettä: ”Jo ahtaat ja täyteen ahdetut huoneet estävät suotuisan ilmapiirin syntymisen. Jo se synnyttää riitaa ja toraa.” Hän kuvaa vanhempiensa väkivaltaista avioliittoa, ”jonka raakuus ei jätä mitään toivomisen varaa” Pakostakin tällaisen havainto-opetuksen seuraukset näkyvät myös lapsissa. Kuusivuotiaana tuo säälittävä poikaraukka aavistaa asioita, joita aikuinenkin kauhistuu.”

Putinin kolmilapsinen perhe asui kahdenkymmenen neliön soluasunnossa. WC oli porraskäytävässä. Lämmintä vettä ei asuntoon tullut. Poikaa kuritettiin ruumiillisesti eri syistä. Opettaja valitti pojan myöhästelystä ja kurittomuudesta. Isä totesi, ettei hän voi jatkuvasti kurittaa poikaa henkihieveriin. Poika repi tappeluissa hiustukkoja toisten lasten päästä. KGB:n koulutuksessa Putinilta todettiin puuttuvan vaaratilanteissa tarpeellinen pelon tunne.

Uusissa aivotutkimuksissa on havaittu eroja empatian puutteesta kärsivien ja myötätuntoon kykenevien aivotoiminnassa. Lapsen aivojen kehityksen tiedetään olevan läheisesti sidoksissa hänen saamansa hoivan laatuun. Tutkimukset ovat myös todenneet aivojen biologian myöhemmän korjaantumismahdollisuuden yhdenkin hyvän ihmis- ja hoitosuhteen vaikutuksesta.

Empatiakyvyn täydellinen puuttuminen mahdollistaa diktaattorin toiminnan toisen ihmisen elämisen oikeutta vastaan. He muodostavat uhkan maailman rauhalle.

Markku Nieminen

psykoterapeutti

Vaasa