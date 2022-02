Edullisempaa energiaa

Energia on noussut niin kotien arjen kuin kansainvälisen politiikan kärkiasioiksi.

Kuivat kesät ja kylmät talvet, lisääntyvät kansainväliset jännitteet ja koronakriisissä käytöstä poistetun tuotannon palauttaminen käyttöön ovat aiheuttaneet isoja heiluntoja energian hinnoissa. Talouksien elpymisen myötä kysynnän nousu on johtanut myös päästöoikeuksien hintojen nousuun.

Öljyn, kaasun ja sähkön hintojen ennakoidaan palaavan matalammalle tasolle talven piikin jälkeen. Silti on nähtävissä, että pidemmän päälle fossiilisen energian hinnat tulevat nousemaan samalla, kun päästötön energia painuu hinnaltaan yhä alemmas.

Käynnissä on murros, joka johtaa edullisempaa energiaan, mutta jonka vauhtiin ja oikeudenmukaisuuteen pystymme vaikuttamaan.

Usein energian hinnoista syytetään ilmastonmuutoksen torjuntaa. Syyt ovat kuitenkin täysin päinvastoin riippuvuudessamme fossiilisista polttoaineista.

Mitä enemmän pystymme tuottamaan energiaa itse päästöttömillä tuotantomuodoilla, sitä vähemmän olemme riippuvaisia tuontienergiasta ja kallistuvista fossiilisista polttoaineista. Riippuvuus muista altistaa myös kansainvälisille jännitteille.

Uusiutuvan energian tuotantokustannukset ovat pudonneet. Tuuli- ja aurinkovoima ovat jo sähkön tuotannossa edullisimpia vaihtoehtoja. Pian saavutetaan hintojen kannalta merkittävä virstanpylväs, kun Olkiluoto 3 alkaa tuottaa päästötöntä ja edullista energiaa sähköverkkoon.

Vielä huomattavasti suurempi tekijä on kuitenkin se, että jo nyt tiedossa olevilla, ilman tukia toteutuvilla tuulivoimahankkeilla tuulisähkön tuotanto kolminkertaistuu neljässä vuodessa.

Tuulivoiman ongelmana pitkään ollut säätövoiman tarve on myös ratkeamassa kotimaisin voimin.

Vaasassa EPV:n, Vaasan Sähkön ja Wärtsilän yhteishanke sai loppuvuodesta valtiolta lähes 15 miljoonan euron tuen. Se tulee tekemään tuulisähköstä vetykaasua, jonka avulla tuotetaan energiaa silloin, kun tuuli tyyntyy.

Vastaavia hankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea useita, vaikka pari vuotta sitten tämän teknologian ennakoitiin olevan kypsää vasta 2030-luvulla. Syyt näillekin harppauksille, jotka tulevat laskemaan energian hintaa tulevaisuudessa, löytyvät fossiilisen energian hinnan noususta.

Erilaisten lämpöpumppujen, hukkalämmön, vastusten ja lämpövarastojen yhdistelmillä myös lämmityksen hinta tulee tulevaisuudessa laskemaan.

Liikenteessä päätökset päästöjen leikkaamistavoitteesta sekä polttoaineiden sekoitevelvoitteesta tehtiin Sipilän hallituksen toimesta.

Siirtymän vauhti päästöttömään liikenteeseen on kuitenkin ylittänyt odotukset ja päästöttömät ajoneuvot lisääntyvät jatkuvasti myös edullisten käytettyjen autojen luokassa.

Murroksen tapahtuessa on kuitenkin selvää, että kaikki eivät voi vaihtaa lämmitysmuotoa tai ajoneuvoa heti. Siksi on tärkeää, että tuemme ihmisiä murroksessa taloudellisesti. Tätä varten käyttöön on otettu esimerkiksi tuki öljylämmityksestä luopumiseen ja korotettu kotitalousvähennys energiaremonteille.

Pienituloisille on huolehdittava, että asumistuki ja muu sosiaaliturva huomioi energian hinnassa tapahtuvat muutokset.

Työssäkäyville paras tapa tukea on työmatkavähennyksen korottaminen, jolloin käteen jäävät tulot kasvavat ja tuki on teknologianeutraalia.

Jos muutos ei ole oikeudenmukainen, se ei onnistu. Päästötön energia on kuitenkin myös edullisemman energian tie tulevaisuudessa.

Matias Mäkynen

SDP:n kansanedustaja Vaasasta