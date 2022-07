Ei jätetä lapsia ja nuoria yksin mielenterveyden ongelmien kanssa

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvu on herättänyt huolta jo pitkään. Viimeisimmän vuoden sisään julkaistujen tutkimusten perusteella kuva ei ole muuttunut – pikemminkin päinvastoin. THL:n kouluterveyskyselyn tulokset kertoivat lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireiden huomattavasta lisääntymisessä koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Samalla myös yksinäisyyttä kokevien määrä oli kasvanut. Keväällä 2022 Allianssin ja MTV Uutisten teettämässä kyselyssä saatiin samansuuntaista tietoa 15–29-vuotiaiden tilanteesta, sillä peräti 78,9 prosenttia vastaajista koki korona-ajan heikentäneen heidän hyvinvointiaan. Esimerkiksi kokemukset jaksamattomuudesta, voimattomuudesta ja yksinäisyydestä olivat lisääntyneet.

Vaikka olemme toistaiseksi paremmalla puolella koronan aiheuttamista vitsauksista, maailman tilanne on muuttunut jälleen epävarmemmaksi Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa pidän ensisijaisen tärkeänä, että saamme varmistettua matalan kynnyksen palveluiden saatavuuden. Tämän takia hallituksen esitys hoitotakuulainsäädännön kiristämisestä on erittäin tervetullut. Esityksen toteutuessa mielenterveyshäiriöistä kärsivä ihminen saisi ensimmäisen kerran apua jo viikon sisällä perusterveydenhuollon palveluista. Samalla on kyettävä varmistamaan, ettei hoitoketju katkea tämän jälkeen, vaan esimerkiksi psykoterapiaan pääsee riittävän ajoissa. Tässä tärkeää on toimivan hoitosuunnitelman laadinta heti ensikontaktin yhteydessä.

Opiskeluhuolto, on kyse sitten lapsista tai nuorista, on keskeisessä osassa heidän mielenterveydestään huolehdittaessa. Lasten ja nuorten kannalta eduskunnan jo hyväksymä hallituksen esitys opintopsykologien henkilöstömitoituksesta on erittäin tarpeellinen. Tämän avulla lapset ja nuoret saavat entistä paremmin tarvitsemaansa yksilöllistä apua ja tukea opiskeluhuollossa. YTHS:n saama lisärahoitus seuraavaksi neljäksi vuodeksi nimenomaisesti mielenterveyspalveluiden parantamiseen taas helpottaa korkeakouluissa opiskelevien nuorten tilannetta. Nyt tehtävät panostukset tulevat maksamaan itsensä takaisin tulevaisuudessa.

Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen ja juurisyihin puuttuminen ovat keskeisessä roolissa, että huolestuttava suunta saadaan kääntymään laskuun. Esimerkiksi kiusaaminen ja ahdistelu ovat siirtyneet voimakkaammin sosiaalisen median rintamalle, johon puuttumiseen tämänhetkiset keinot eivät yksinään toimi. Islannissa on lisätty koulupoliisien ja sosiaalityöntekijöiden kouluinfoja, joiden tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta somehäirinnän vakavuudesta ja nostaa kynnystä häirinnän aloittamiselle. Idea olisi kokeilemisen arvoinen myös Suomessa.

Samalla on edelleen tärkeää luoda avoimempaa ilmapiiriä, jossa mielenterveyden haasteista puhuminen on sallittua. Tämä voi auttaa stigman vähentämisessä ja helpottaa hoitoon hakeutumista haasteiden kärjistyessä. Ketään ei pidä jättää yksin ja siitä meidän on yhteiskuntana pidettävä huolta.

Kim Berg

SDP:n kansanedustaja Vaasasta