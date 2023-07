Ei pelkästään leivästä

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan asukkaat ovat olleet iloisia alueelle sijoittuvista ja syntyvistä uusista yrityksistä. Päivästä toiseen nousevat arviot siitä, kuinka paljon uusia ammattinsa osaavia työntekijöitä tarvitaan.

Onko tämä totta vai kangastusta? Sen aika näyttää.

Jo roomalaiset hallitsijat ymmärsivät, että kansaa hallitaan ”leivällä ja sirkushuveilla”. Nykyaikaisesti sanottuna: työllä ja viihtyvyydellä. Työ on varsin selkeä käsite, mutta viihtyvyys on epämääräisempi.

Kaikki viime vuosikymmenien työelämän tutkimukset tuovat esille, että palkka ei ole kaikkein tärkein tekijä työpaikassa tai työpaikkaa vaihtaessa. Suurempia tekijöitä ovat työkaverit ja viihtyvyys työssä ja vapaa-aikana.

Työpaikan ilmapiirin luo työnantaja ja työntekijä itse. Vapaa-ajan viihtyvyys luodaan julkisen hallinnon ja ns. kolmannen sektorin sekä yritysten kautta ihminen keskipisteenä.

Tuhansien työpaikkojen avautuminen uusiin yrityksiin ja julkiselle sektorille on haasteellista alueille, joilta tähän asti väki on vähentynyt. Kuten tiedetään, työ on vain osa ihmisen elämää.