Ei pitäisi joutua pitämään puoliaan

Myös meillä Pohjanmaalla on ongelmana niin sosiaali- kuin terveydenhuollonkin jonot. Muun muassa lääkäriajan tai ikääntyneen asumispalvelupaikan saaminen on vaikeaa.

Monesta tuntuu, että heidän sairautensa tai tilanteensa ei ole prioriteettilistan kärjessä, pääasiassa resurssipulasta johtuen. Se johtaa usein tunteeseen, että pitäisi ”pitää puoliaan” saadakseen hoitoa tai sosiaalipalveluja. Näin ei saisi olla.

Joka ikisen pitäisi saada tuntea, että hän saa sen hoidon tai palvelun, jota tarvitsee. Kenenkään ei tulisi tuntea, että hänen tarpeet jää tyydyttämättä resurssipulan vuoksi. Ihmisiä pallotellaan eri vastaanottojen ja ”luukkujen” välillä. Tietyt asiat on hoidettu sosiaali- ja kotihoidossa kun taas toiset terveysasiat on ohjattu hoitamaan toiselle tai kolmannelle luukulle.

Meillä on hyvät mahdollisuudet korjata tämä nyt, kun rakennamme uutta yhteistä hyvinvointialuetta. Tähän asti alueella on ollut kolme erillistä sosiaali- ja terveyspalveluja järjestävää organisaatiota: kunnan sosiaalitoimi, yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito omana kuntayhtymänään. Resurssit, jotka on ennen käytetty kommunikaatioon ja hoidon järjestämiseen kolmen erillisen järjestäjän välillä, pitäisi nyt käyttää siihen, että saadaan sujuvat palveluketjut, joissa on lyhyet jonot tai ei jonoja ollenkaan.

Päivätyössäni työskentelen johdon konsulttina usean hyvinvointialueen kanssa ympäri Suomen. Olemme yhdessä tunnistaneet pullonkauloja hoitoketjuissa ja kehittäneet hoitoketjuja tehokkaammiksi. On siis olemassa useita mahdollisuuksia tehdä myös Pohjanmaan hoito sujuvammaksi. Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustossa haluan taistella sen eteen, että kaikki saavat ne hoivapalvelut, joita he tarvitsevat. Ilman tunnetta, että on pidettävä puoliaan tullakseen näkyväksi.

Johan Kullas (r.)

aluevaaliehdokas

Vaasa