Ei se näin saa olla

Vanha vuosi meni, uusi vuosi tuli uusien kujeiden kanssa. Sote aiheuttaa päänvaivaa. Olen saanut useamman puhelinsoiton ikäihmisten oloista. Minä olen huolissani.

Esimerkiksi ikäkeskuksessa ruokapalvelu pelaa viikolla. Viikonloppuisin asukkaiden on mentävä vaikka Mäkkäriin, koska lauantaisin ja sunnuntaisin ei ruokaa ole saatavilla. Mitä ihmettä? Pyhällähengelläkö ikäihmisten on viikonloput pärjättävä?

Saamani tiedon mukaan ruoka maksaa 7–9 €/ ateria. Vaikka söisi vain kerran arkisin, menee ruokaan siis liki 150–190 € kuukaudessa. Kun tähän lisätään viikonlopun ruoka, vuokra, lääkkeet, siivous ja kuljetukset, taitavat eläkeläisen rahat loppua puoleen matkaan.

Vaasassa toimii senioribussi arkisin ja maksaa 3,20 €/yksi matka kaupunkialueella. Eli noin 15 €/päivä, jos menee syömään viikonloppuna. Matkat 6,40 € + ruoka. Normibussilla matka maksaa niin ikään 3,20 €, paitsi jos pystyy todistamaan olevansa yli 70-vuotias, se maksaa 2 €, tai sirukortilla 1,50 €. Sirukortti ja ikäalennus eivät toimi senioribussissa.

On siinä muistamista. Yli viidennes kansasta on yli 65 vuotta ja joka kolmannella on jonkin asteinen muistisairaus.

Tämä on pelottavaa, varsinkin kun kukaan ei tunnu kantavan huolta ikäihmisten oloista, ruuasta, matkoista, lähilääkäriin pääsystä, arjen pyörittämisestä saatikka ylipäätään kunnon ylläpitämisestä.

Keskimääräinen eläke Suomessa on 1 750 €/kk. Joka kolmannen eläke on alle 1 250 €/kk miinus verot. Uudella hyvinvointialueella katse on käännettävä sosiaalihuoltoon. 2/3 koko hyvinvointialueen budjetista muodostuu sosiaalipalveluista. On pidettävä huoli siitä, että palvelua saavat ne, jotka sitä tarvitsevat. On hyvä muistaa, että sosiaalihuolto on paljon muutakin kuin lastensuojelu ja peruspäiväraha.

Aloitetaan pienin askelin. Hankitaan esimerkiksi ikäkeskukseen ruoka-automaatti, josta saa kohtuuhintaista ruokaa myös viikonloppuisin ja inhimillistetään matkakustannuksia.

Nämä ovat jo isoja askelia kohti hyvää seniori-ikää.

Maria Tolppanen (sd.)

aluevaaliehdokas

Vaasa