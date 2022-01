Ei unohdeta heikoimmassa asemassa olevia

Tarve turvakodeille on koko ajan suurempi mitä on turvakotipaikkoja tarjolla. Suomi ei ole vieläkään hoitanut naistenoikeuksiaan sille tasolle, mihin Istanbulin sopimuksessa olemme sitoutuneet. Siirtyminen hyvinvointialueisiin antaisikin meille oivan tilaisuuden kuroa vihdoin kiinni se välimatka mitä olemme jääneet siitä minimitavoitteesta jälkeen.

Myös turvakotien yhteistyön tarve eläinten hoidossa on otettava alueilla huomioon. Joissakin kunnissa on luotu yhteistyöringit, tai vaihtoehtoisesti säädetty, että joku määrätty taho maksaa eläimen viikon hoidon, mikäli eläintä ei voida ottaa mukaan turvakotiin. On tunnistettu yhdeksi konkreettiseksi haasteeksi, että ihmiset eivät uskalla lähteä väkivaltaisesta suhteesta sillä eivät saa ottaa eläintä mukaan. Hyvinvointialueilla on pidettävä huolta siitä, ettei yksikään jää väkivaltaiseen suhteeseen, koska pelkää omistamansa eläimen terveyden puolesta.

Ihmisten ja eläinten hyvinvointi kulkevat usein käsi kädessä. Monissa tilanteissa, joissa ihminen tarvitsee terveydellistä ja/tai mielenterveydellistä apua, on tarve saada apua myös lemmikille. Usein apuun kaivataankin moniammatillista osaamista – terveydenhuollon ammattilaisia, sosiaalipuolta, valvontaeläinlääkäreitä sekä kolmannen sektorin toimijoita, kuten turvakoteja, kriisiapua, eläinsuojeluyhdistyksiä ja muita vapaaehtoisia.

Hyvinvointialueelle siirtyy myös eläinpelastustehtävistä vastaava pelastuslaitos, joka tekee nykyisellään usein yhteistyötä eläinsuojelun ja valvontaeläinlääkärien kanssa. Eläinsuojelu toimii Suomessa paljolti kolmannen sektorin voimin, ja eläinlääkärit jäävät kunnille. Eri viranomaistahojen ja kolmannen sektorin välinen tiedonkulku on ollut haasteellista, vaikka julkiset palvelut ovat olleet kunnalla. Kommunikaation puutteesta aiheutuvat ongelmat heijastuvat suoraan niin ihmisten kuin eläintenkin hyvinvointiin.

Kun osa palveluista siirtyy hyvinvointialueille, tilanne muuttuu vielä hankalammaksi. Tarvitaan uusia yhteistyörakenteita, jotta tieto eri toimijoiden välillä kulkee ja kaikki tarvittavat tahot ovat myös äkillisissä tilanteissa tavoitettavissa.

Anni Teerikangas (vihr.)

Eläinvihreät ry, pj

Pietarsaaren Vihreät ry, vpj

aluevaaliehdokas

Pietarsaari