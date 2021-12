Ei unohdeta palo- ja pelastustoimea

Aluevaalit määrittelevät palveluiden järjestämisen tason koko Pohjanmaan maakunnassa sosiaali- ja terveystoimen osalta kuin myös pelastustoimen osalta. Missä sijaitsevat paloasemat, minne sijoitetaan ambulanssit ja minkä tasoisina nämä palvelut missäkin tarjotaan. Näistä asioista päättää nyt valittava aluevaltuusto, ensimmäinen laatuaan, nyt kun vihdoin pitkän taistelun jälkeen on saatu erityisesti keskustalle todella tärkeä sosiaali- ja terveysuudistus maaliin.

Joka pitäjässä Pohjanmaan alueella on oltava oma sosiaali- ja terveysasema, suomenkielisten palveluiden saatavuus on taattava koko Pohjanmaan alueella ja kuten jo otsikossa mainitsin, on turvattava myös riittävän tasoinen palo- ja pelastustoimi koko alueen jokaisessa kolkassa. Tämä tuntuu turhan usein jäävän liian pienelle huomiolle vaalipuheissa ja mediassa. Tämän asian tulen itse pitämään esillä vahvasti, jo työni puolesta olen ollut mukana erilaisissa työsuojelutehtävissä 20 vuotta, joten tämä sektori on tuttu. Siinä ihmisten terveys ja turvallisuus ovat asioiden keskiössä.

Pasi Keskinen (kesk.)

aluevaaliehdokas, kaupunginvaltuutettu

Vaasa