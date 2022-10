Ei vaikeuteta autoilua Vaasan keskustan alueella

Vaasan on autokaupunki, ja tulee olemaan sitä myös jatkossa. Torin seudun ja kävelykeskustan, sekä pyöräteiden valtaverkon kehittäminen on hyvä asia, mutta kaupungin liikennejärjestelmää tulee kehittää tasapainoisena kokonaisuutena kaikki liikkumismuodot huomioiden. Myös vuodenaikojen vaihtelu, syksyn sateet sekä talven lumi ja räntä vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja liikkumisvälineisiin paljon.

Vaikka Vaasa on kantakaupungin osalta suhteellisen tiivis kokonaisuus, on kaupungin rakenne kaupunginosineen ja kaupan keskittymineen muodostunut suurelta osin autolla liikkumisen varaan. Kaupungin erityispiirteenä on kahden valtatien päättyminen käytännössä kaupungin torille. Lisäksi kaupungin läpi kulkevan liikenteen pääväylä Vaasanpuistikko kulkee aivan ydinkeskustan läpi. Vaskiluodon ja sataman alueen kehittäminen ja samalla liikenteen väistämätön lisääntyminen kaupungin läpi luo lisäpaineita sujuvalle liikenteelle.

Ennen satamatien valmistumista ei vaihtoehtoista kulkureittiä ole. Erityisesti raskaan liikenteen takia satamatie eteenpäin vieminen on kaupungin tärkeimpiä tiehankkeita. Autoilun sujuvuus keskustassa ei vaikuta siis pelkästään keskustassa asioimiseen, vaan myös kaupungin keskusta-alueen läpi kulkemiseen. Läpikulku pitää olla sujuvaa niin länsi–itä kuin etelä–pohjoinen suunnassa.

Ihmisten arjessa oman auton käyttö on monille ainut järkevä ja mahdollinen liikkumisväline. Tämä korostuu mitä kauemmas kaupungeista ja kaupunkien keskusta-alueilta mennään. Vaasaan tullaan töihin ja asioimaan paljon myös muualta, joten mitä sujuvampaa liikkuminen ja työssäkäynti Vaasassa on, sitä enemmän tänne myös muualta halutaan tulla.

Jos luomme tunnetta, että autoilu ei ole kaupungissa sujuvaa, tai että autot eivät ole keskustaan tervetulleita, siirtyvät ihmiset asioimaan muualle. Autoilun vaikeuttaminen keskusta-alueella ei vähennä autoilua kokonaisuudessaan, vaan autoilu ja samalla palveluissa asiointi siirtyy pois keskustasta.

Jos autoilua lähestytään päästöjen näkökulmasta, kehittyy tekniikka jatkuvasti. Autokanta sähköistyy ja uusiutuvien polttoaineita kehitetään. Myös etätyön lisääntyminen, kimppakyydit ja erilaiset yhteiskäyttöautot vähentävät päästöjä. Autoilu ei kuitenkaan tärkeimpänä liikkumismuotona katoa mihinkään.

Parin viime vuosikymmenen aikana on kaupan oma evoluutio muuttanut myymälöiden rakennetta ja siirtänyt kauppaa suuryksiköihin kaupungin ydinkeskustan ulkopuolelle. Ilmiö on tuttu kaikkialla Suomessa. Keskustojen palveluvalikoima muuttunee tulevaisuudessa vielä entistäkin enemmän palveluiden ja ravintoloiden suuntaan. Silti myös kaupan yksiköitä tulee pyrkiä säilyttämään keskustan alueella mahdollisimman paljon. Jos keskustan palveluiden pariin on tarkoitus saada ihmisiä myös muualta kuin keskustan alueelta, on autoilun helppous ja pysäköinnin sujuvuus yksi merkittävä vetovoimatekijä.

Kävelykeskustan ja pyöräteiden kehittäminen ovat omia hankkeitaan, mutta ne eivät saa tarpeettomasti vaikeuttaa autoliikennettä tai vähentää pysäköintipaikkoja. Vaasan kokoiseen kaupunkiin mahtuvat aivan varmasti kaikki liikennemuodot yhtä aikaa. Kävelijät, pyöräilijät, sähköpotkulaudat, joukkoliikenne ja ihmisten omat autot. Vaasa voi olla yhtä aikaa sekä merkittävä kävely- ja pyöräilykaupunki että sujuva autoilukaupunki.

Marko Heinonen (kok.)

kaupunginhallituksen vpj.

Vaasa