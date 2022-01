Ei voittoja terveyspalveluilla

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.

Jos haluamme, että terveyspalvelut tulevat jatkossa olemaan tasa-arvoiset kaikille tulotasosta riippumatta, niin meidän tulee tuottaa ne julkisen puolen kautta ja maksutta. Niin kauan kuin omalla varallisuudellaan saa ostettua parempaa hoitoa, ei ole olemassa tasa-arvoa terveyspalveluissa.

Yksityinen puoli tuottaa terveyspalveluita, mutta samalla se myös pyrkii tekemään ihmisten terveydellä ja hädänalaisuudella voittoa. Jos palvelut tuotetaan julkisen puolen kautta, niin silloin sen ei tarvitse tuottaa voittoa, vaan tuottaa palvelu ja maksaa työntekijöille oikeudenmukainen palkka.

Yksityisellä puolella esimerkiksi lääkärit pystyvät tekemään töitä yrityksen (Oy) kautta, minkä johdosta he pystyvät kotiuttamaan työllään ansaitsemiaan tuloja pääomatuloina. Pääomatulot ovat lähes tasaveromaisena (30% tai 34%) huomattavasti kevyemmin verotettua tuloa kuin ansiotuloveron kautta (jopa yli 50% isotuloisimmilla), mitä lääkärin pitäisi maksaa jos toimisi julkisella puolella työntekijänä.

Pääomatuloverotuksen kautta tulevat tulot eivät myöskään jätä siihen kuntaan tai kaupunkiin verotuloja, missä yritys toimii tai missä yrittäjä asuu, vaan ne menevät valtion kassaan. Jos haluamme, että julkinen ja yksityinen puoli olisivat tasa-arvoisempia kilpailemaan osaavasta työvoimasta, niin terveyspalveluyritysten pitäisi pystyä kotiuttamaan voittoja vain ansiotuloverotuksen kautta, tai muun vastaavan verotuksen kautta, missä on samanlainen progressiivisuus kuin ansiotuloverotuksessa.

Nykyisin varsinkin monet pikkukunnat joutuvat ostamaan lääkäripalvelunsa yrityksiltä ja avoimiin lääkäripaikkoihin ei ole hakijoita, koska lääkäreille on verotuksellisesti kannattavampaa tehdä töitä yrityksen kautta. Yrityksillä on myös mahdollisuus nostaa osinkoja listaamattomasta yhtiöstä 150 000€ Oy:ssä ja kun osinko on enintään 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta. Tästä summasta 25 % on veronalaista pääomatulo-osinkoa, mutta 75 % on verotonta tuloa, mikä tarkoittaa, että 112 500€ on mahdollista saada puhtaasti verovapaata tuloa vuodessa. Tämä tulonsiirto jo valmiiksi rikkaille tulisi poistaa pikimmiten, koska tulonsiirtoja tulisi tehdä ennemmin vähemmän ansaitseville ja se kohtelee myös yrityksiä epätasa-arvoisesti.

Meidän tulee myös estää monikansallisten terveyspalveluyritysten agressiivinen verosuunnittelu, että suomalaisten terveydellä ja hädänalaisuudella tehdyt voitot eivät ainakaan katoaisi veroparatiiseihin. Aikaisemmin mainitsemani verotusmalli terveyspalveluyrityksille tulisi estämään jo osaltaan tätä verosuunnittelua.

Jussi-Matti Hilli (vas.)

aluevaaliehdokas

Vimpeli