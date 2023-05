Ei ydinaseita Suomen maaperälle

Ilkka-Pohjalaisen (15.5.) pääkirjoitus kehotti, että ”Naton jäsenenä Suomen on otettava hyöty myös ydinaseista.” ”On hämmästyttävää, miten vähän Suomessa on käyty julkista keskustelua siitä, että olemme nyt myös Naton ydinasepelotteen piirissä. Naton jäsenmaista Yhdysvalloilla, Britannialla ja Ranskalla on ydinase. Voi hyvin olla, että tulevaisuudessa liittolaisemme esittävät ajatuksen ydinkärkien sijoittamisesta myös Suomen maaperälle.”

Hän totesi, että ”Olisi hyvä, että asiasta käytäisiin keskustelua jo nyt. Ettei tarvitsisi kantaa muodostaa nopeasti ja hätiköiden.”

Päätoimittaja jatkoi: ”Suomella ei tarkkailijajäsenenä ollut pääsyä ydinaseharjoituksia koskeviin keskusteluihin, joten emme ole puolustusministeriössä tehneet valmisteluita tämän osalta, sanoi puolustusministeriön erityisasiantuntija Samuli Puhakka Ilkka-Pohjalaisen haastattelussa sunnuntaina. Valmisteluita pitää tehdä – ja kiireesti. Mitenkään toivottavaa ydinaseiden sijoittaminen Suomeen ei ole. On suotavaa pitää kaikki kortit omissa käsissämme. Jos ydinase, tai vain mahdollisuus sen sijoittamiseen Suomen maaperälle, vähentää uhkaa idästä, siihen on tartuttava.”

”Suomen kaltaisen pienen valtion on ymmärrettävä, että pahaa vastaan on oltava yhtä paha, käytettävä kaikki keinot.” Vierastan päätoimittajan vaatimusta, että Suomen olisi oltava ”yhtä paha”.

Henkilökohtaisesi vastustan ajatusta, että Suomi sallisi ydinaseiden käytön alueellaan.

Yrjö Saraste

sotaveteraani

Helsinki