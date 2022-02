Eläkeläisellä on asiaa

Olen eläkeläinen. En ole tykännyt lainkaan siitä, kun jotkut eläkeläiset ovat ottaneet oikeuden puhua kaikkien eläkeläisten suulla, että olemme kaikki tyynni huonosti toimeentulevia vaivaisia valittajia, jotka vaan odotamme, että pääsisimme palvelutaloon toisten passattaviksi.

Ikääntyessä elämän laatua alkavat määrätä sairaudet, fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ja dementoituminen. Nyt sitten ei oikein tiedetä, mistä saadaan rahat soteen, kun suuret ikäluokat alkavat tarvitsemaan palveluja yhä enemmän. Eläkeläisetkin maksavat kyllä veroja, mutta kun eläke on pienempi kuin palkka oli, niin veroja kertyy euroina vähemmän.

Maan selviämiseksi 90-luvun kriisistä eläkeläiset joutuivat osaltaan pelastamaan sitä eläkeindeksin painotuksen muutoksella eli elinkustannukset vaikuttavat siihen nyt 80 prosentin painolla ja palkat 20 prosentin painolla. Mutta eläkehän onkin elämistä varten.

Väestön vanheneminen esti palaamisen puoliväli-indeksiin viimeisessäkään eläkelain uudistuksessa.

Olemme itsekin syyllisiä eläkemaksujen maksajien vähenemiseen. Kun aina eläkkeelle on siirtynyt suurempi ikäluokka kuin kouluista on työmarkkinoille valmistunut, ja kaikille ei ole edes ollut antaa työtä, niin työssäkäyvien eläkemaksua on pitänyt korottaa. Se on nyt iästä riippuen 7,15 tai 8,65 prosenttia ostovoimasta pois.

Toissa vuonna jo maksetut eläkkeet olivat yhteensä 7,7 mrd euroa suuremmat kuin mitä eläkemaksuista kertyi. Eläkerahastojen pääomaa ei kuitenkaan vielä tarvinnut vajentaa onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta. Siltä osin olemme kuitenkin markkinavoimien armoilla.

Minusta veroilla maksettavaa eli Kelan maksamaa eläkkeen osaa pienten työeläkkeitten päälle pitäisi korottaa taloustilanteesta huolimatta. Takuueläkkeeseen tasokorotus nykyisestä 855,48 eurosta/kk 1 000 euroon/kk, ja niin etteivät asumistuki ja muut tuet alene.

Ei näköjään auta äänestää enää samoja puolueita, kuin töissä ollessa. Eläkeläispuolueesta tulisi suurin puolue, jos niin haluamme.

Tai voisimme käynnistää oman elokapinamme tai järjestää convoy-rollaattorimielenosoituksia.

Kun ambulanssit hakisivat nääntyneitä pois, niin mediahuomio olisi taattu.

Markus E. Myllymäki

Vaasa