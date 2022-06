Eläkkeiden kaksoisverotus epäoikeudenmukaistako ?

Maria Tolppasen käsityksen mukaan on. Hänen kuvitteellinen esimerkkinsä on tuulesta temmattu ja pahasti epärealistinen. Ei Ruotsi ota 1000 euron eläkkeestä 20% veroa. Suomi kyllä, riippumatta missä maassa se on ansaittu, verottaa 10% tuollaisesta kuukausitulosta ja se on aivan oikein.

Mielestäni vero on maksettava siihen maahan, jonka palveluja käyttää. Lähdeveroa käytetään, kun eläkkeitä siiretään maasta toiseen, mutta sen suuruus perustuu maiden keskinäiseen sopimukseen. En halua uskoa, että Ruotsi kiskoisi lähdeveroa pienestä eläkkeestä 20%. Se voisi olla paikallaan, kun on kysymyksessä suuret eläkkeet ja halu siirtyä sellaiseen maahan, jossa heitä ei juuri ollenkaan verotettaisi, koska ovat tervetulleita tuodessaan runsaasti varallisuutta mukanaan esimerkiksi yli suuren eläkkeen muodossa.

Lähdeveron mielestäni pitäisi olla progressiivista. Sitä vastoin on epäoikeudenmukaista, kun ihminen nuorena tekee työtä ja maksaa veronsa kartuttamalla asumismaansa hyvinvointia, mutta vanhennuttuaan ja sairastuttuaan siirtyy toisen maahan nauttimaan sen tarjoamia sosiaalisia palveluja vaikka ei ole tehnyt mitään sen toisen maan hyvinvoinnin eteen vaan murisee, kun nyt pitäisi jotain sinne maksaa.

Kalervo Toppari

Vaasa