Elämä tulee olemaan vaikeampaa

Työelämässä tulee olemaan paljon kovempaa, nyt kun puhutaan irtisanomisista ja lomautuksista monilla työpaikoilla. Työntekijät ovat tunteneet olonsa huonoksi useiden vuosien ajan, kun he ovat huolissaan työpaikastaan.

Se ei parane, kun on kiusaamista ja työntekijät eivät tule toimeen keskenään, he puhuvat pahaa työtovereistaan, he eivät kunnioita toisiaan, kaikki eivät ole tasa-arvoisia eikä tilanne parane, kun työnjohto/johtajat puhuvat pahaa työntekijästä toiselle työntekijälle. Mitä tapahtuu, kun he jatkavat toiselle työntekijälle, puhe jatkuu, työnantaja ei kunnioita työntekijöitä. Ei ole ihme, että työilmapiiri on huono.

Työntekijät pelkäävät tekevänsä jotain väärin, kun aletaan puhua irtisanomisista ja lomautuksista, heistä tuntuu, että heillä on silmät selässä koko ajan. Kun stressaantuu ja alkaa tuntua pahalta, tapaturmien riski kasvaa, työuupumukset ja sairauspoissaolot lisääntyvät.

Kun käydään muutosneuvotteluja, on työnantajalla loistava tilaisuus irtisanoa työntekijä, josta hän ei pidä tai haluaa kostaa henkilölle jostain syystä. Tätä tapahtuu vähän silloin tällöin, laittomia irtisanomisia.

Ihmetellä täytyy, mikä on, kun konsultit ja asiantuntijat juoksentelevat työpaikoilla vuosia eikä muutosta parempaan ole tullut.

Vuosien ajan on kuultu eri puolilla maata, kun työntekijät puhuvat siitä, että työnantaja ei kuuntele työntekijöitä. Kun heillä on parannusehdotuksia, työnantaja vähättelee ja jättää huomioimatta heidän ehdotuksiaan. He käyttävät miljoonia, miljoonia huonoon laatuun ja sekundaan.

Sitä ihmettelee, kuinka yritysten omistajat eivät välitä, minne miljoonat katoavat vai onko se niin, etteivät he ole tarpeeksi kyvykkäitä johtamaan yritystään ja keskijohdossa voivat huseerata miten haluavat ja heittää miljoonia järveen. Ovatko he niin fiksuja, että he vievät omistajia kuin pässiä narusta, istuvat tukevasti omalla jakkarallaan.

Irtisanomisia ja lomautuksia olisi varmasti vähemmän, jos omistajat ottaisivat enemmän vastuuta yrityksestään ja huolehtisivat hukkaan heitetyistä miljoonista. Lopulta täytyy sanoa kuin vanhat ihmiset: Jumala, pelasta meidät tältä kapitalistihallitukselta. Ei näytä hyvältä tavallisten ihmisten elämä tulevaisuudessa.

Allan Saloranta

Oravainen