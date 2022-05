Elinkustannukset puhuttavat ja hallitus levittelee vain käsiään

Ruoka ja energia kallistuvat kiihtyvällä tahdilla ja polttoaineiden hinnat ovat jo sellaisissa lukemissa, että moni on alkanut vähentämään autoilua. Ihan turhaa on väittää, että polttoaineen hinta riippuisi pelkästään maailmanmarkkinahinnasta tai Ukrainan sodasta. Se ei pidä paikkansa. Hintojen kohoaminen alkoi jo ennen sotaa liian kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ja vihreän siirtymän takia.

Yksi syy, mikä on erityisesti Pohjoismaissa nostanut polttoaineiden hintoja, on jakeluvelvoite, eli polttoaineen sekaan pitää sekoittaa tietty määrä kallista ja vaikeasti saatavaa biopolttoainetta. Toinen syy on koronaelvytyksen vuoksi tehty hillitön rahanjako, joka vääristää kilpailua ja ruokkii inflaatiota. Nykyhallituksella kun on tapana kaataa ongelmien päälle ennemmin rahaa, kuin tarttua juurisyihin, mistä ongelmat johtuvat.

Polttoaineen veronalennus olisi nyt erittäin tervetullut piristys talouteen, mutta se tuntuu olevan hallitukselle mahdoton tehtävä.

Maailmanmarkkinahintojen heilahteluille Suomi ei mahda mitään, mutta omille polttoaineveroille mahtaa.

Monet Euroopan maat ovat alentaneet polttoaineen verotusta ja esimerkiksi Saksa päätti juuri alentaa veroa kesä-elokuun ajaksi lähes 30 senttiä litralta ja dieselin hintaa vajaat 17 senttiä.

Miksi veroale ei Suomessa onnistu, vaan vedotaan siihen, että verojen alennus hyödyttäisi hyvätuloisia eniten? Väittäisin kuitenkin, että veron alennus hillitsisi elinkustannuksia ja hyötyjinä olisivat etenkin pienituloiset kotitaloudet. Esimerkiksi osa eläkeläisistä, opiskelijoista ja työttömistä elää jo valmiiksi tilanteessa, jossa rahat kuluvat arjen perustarpeisiin. Heidän tilanteensa on erityisen hankala.

Sähköautoilukaan ei ole tänä aikana vaihtoehto, koska hankintahinnat ovat korkeat, eikä käytettyä sähköautoa kannata ostaa – köyhällä ei yksinkertaisesti ole varaa sähköautoiluun. Vaikka liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka lupasi, että sähköistyminen laskee fossiilisten polttoaineiden hintapainetta, kuinkas sitten kävikään? Meillä on Euroopan kallein bensa ja toiseksi kallein diesel. Lisäksi dieselauton käyttövoimaveroa ei ole poistettu, vaikka verolle ei ole enää edes perusteita.

Suunnitelmissa on, että paljon ajaville ja vähävaraisille yksityishenkilöille voitaisiin kompensoida hinnannousua tuloveron alentamisella ja jopa könttämaksulla. Tähän en usko. Se olisi vain tekohengitystä ja sama kuin pissisi pakkasella housuun.

Nyt kannattasi hallituksen pikaisesti ottaa itseään niskasta kiinni ja tehdä järkeviä veropäätöksiä, ennen kuin kansan kärsivällisyys loppuu. Ministeri Saarikon ei kannata enää kehottaa ylimielisesti suomalaisia laskemaan elintasoaan tai sopeutumaan uuteen, koska hallitus voi omalla politiikalla vaikuttaa elinkustannuksiin.

Jukka Mäkynen (ps.)

kansanedustaja

Vaasa