Elinvoimainen alue tarvitsee jokaista osaajaa

Lapualla järjestetty Pride-tapahtuma kohtasi viime viikolla ilkivaltaa ja väkivaltaisia uhkauksia. Tapahtumien jälkeen on puhuttu paljon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksista maakunnissa. Nyt Ilkka-Pohjalaisen mielipidekirjoituksessa Perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkynen haluaa kääntää keskustelun toiseen suuntaan. Tarvitaanko tällaista Pride-”tuputustapahtumaa”? Ohittaen, kuinka tunneköyhää tällaisen kysymyksen esittäminen on Lapuan tapahtumien jälkimainingeissa. Vastaus on erityisesti mielipidekirjoituksen perusteella selvä kyllä.